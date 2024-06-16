江西女拒圓房再稱新婚夫性無能　捲60萬聘金回娘家疑騙婚

內地一名男子控訴，自己用46萬元人民幣（約49.6萬港元）的聘金娶妻。不料婚後女方以各種理由拒絕與其同房，更稱男子「那裡不行」有性功能障礙，遭男方出示檢查結果反駛。當地警方已介入此事。

據內媒《大風新聞》，2023年9月，江西撫州雲山鎮一名31歲的鞏姓男子，在媒人的介紹下與鄰村的28歲女子結婚。男方家族向媒體爆料稱，在婚前分別給了女方46萬元人民幣（約49.6萬港元）彩禮，加上黃金4件套，共值60多萬元人民幣（約64.7萬港元）。鞏男稱，女方一開始已不肯拍婚紗照，也不願在婚禮宴客。

相關檢測數字正常

鞏男控訴，婚後女方一直找藉口回娘家，並稱鞏男「那方面有問題」，不願意與他圓房。鞏男稱：「有好幾次我要和她同房，她不願意。她說就這麽耗着，看誰耗得過誰，反正她不會先說離婚。」根據鞏男提供的醫院檢查報告單，顯示相關檢測數字正常。更誇張的是，女方甚至不願意將手機號碼給鞏男，雙方僅靠微信來聯繫，讓鞏男覺得自己被「騙婚了」。

鞏男的堂哥稱：「她就是找麻煩，不願意跟他過日子嘛，她這是污蔑，我堂弟專門去上海三甲醫院檢查的，身體都沒有問題。她家好多親戚都勸她們家，不能好好過日子就把彩禮錢還給人家。她現在是微信不回，她媽把女婿的電話都拉黑（封鎖）了。」鞏男認為逃避不是辦法，起碼女方應退還禮金。堂哥表示，他們正在收集證據，尋找類似受害者，準備提告。