江西女眼角露出黑色異物　愈拉愈長竟然拉出74條這東西(有片)

如果看見眼角有異物，相信不少人都擔心有昆蟲「入侵」，但以下事主的發現卻令人嘖嘖稱奇。內地江西一名女子早前洗面時發現眼角有黑色異物掉出，用手去拉，竟然拉出74條眼睫毛。影片令網民感到驚奇，亦擔心掉入眼睛的眼睫毛會否愈積愈多。

綜合《都市報道》等內地媒體報道，江西一名女子周二(10日)洗面時，發現眼角有黑色異物掉出，她以為是蟲子，當堂嚇了一跳，但用手一拉卻愈拉愈長，全部拉出來後才發現是一大撮眼睫毛，仔細一數有竟然多達74條。有網民擔心，掉進眼睛的睫毛是否會愈積愈多。醫生表示，一般不會，眼睫毛掉到眼睛裡沒有及時取出來的話，可能會存留在我們的結膜囊中；大多數情況下，睫毛會在掉進眼睛裡的當下，或不久之後跟隨淚液排出；如果異物長期存留有可能引起發炎或不適感，建議前往醫院檢查。