江西女花逾230萬「自體培育」隆乳　體內出現假體驗出有牛鹿DNA(有片)

不少人都選擇透過整形外科手術改變身體外觀，藉以增强自信。內地江西宜春一名女子向媒體投訴，指控她在2017年接受北京某醫美機構的CRT豐胸手術，9次手術總共花費239萬元，不僅未能達到理想效果，最終還被鑑定為十級傷殘，更令人震驚的是，她體內出現假體，而且還被檢驗出有駝鹿和黃牛的DNA。 綜合《都市現場》、《熱度新聞》等內地媒體報道，女事主玲玲(化名) 於2017年在一家美容院做美容時，受到店主反覆推銷，對北京某醫院的CRT技術產生興趣。據介紹，這項技術通過從消費者體內抽血培養膠原蛋白，再回注至胸部，聲稱能達到無排異、取之自體、用之自體的豐胸效果。玲玲後續於2017年9月在美容院店主陪同下，前往北京凱潤婷醫療美容醫院，由CRT技術創始人白晉主刀進行手術。手術後，玲玲感覺胸部有異物感，隨後逐漸出現變形。過去7年內，玲玲先後8次前往北京進行修復手術，始終未能解決問題，累計花費高達239萬元。

玲玲體內注射物驗出駝鹿和黃牛的 DNA 直到2023年，玲玲發現胸部開始出現滲漏，形狀異常，異物甚至擴散到腹腔與肚子。她於2024年10月在上海交大醫學院附屬第九人民醫院進行檢測，結果發現注射物已經對人體組織產生侵蝕，並有移位跡象。醫生同時也注意到，異物已突破胸腔膈壁，部分已移動至腹部與身體中線。而更誇張的是，檢測手術完成後，檢測機構在玲玲體內的注射物中檢出聚矽氧烷假體，以及駝鹿、黃牛的DNA，顯然與當初所宣稱的「取之自體」完全不符。

醫院已被吊銷營業執照 追討面臨困難 玲玲想要尋求賠償時，才發現當初的醫院與診所皆已停業，無法對其損害負責。後續進一步調查也發現，當初幫玲玲手術的醫院早在2年前就被吊銷營業執照，且涉及398起醫療傷害糾紛。玲玲從當初介紹該項目的美容院取得CRT技術江西省代理公司的《合作協議》，發現她的消費金額中有40%作為美容院的分潤，單此一筆交易，美容院即獲利近百萬。 CRT技術江西代理公司負責人符姓男子坦承，曾有其他消費者檢測出駱駝、蝙蝠、大猩猩DNA，顯示這項技術所使用的材料來源不明。符姓男子們強調，玲玲的費用已交給北京的醫美診所，玲玲應該是向該院求償。針對玲玲反映的CRT技術涉嫌虛假宣傳，北京市市場監管部門表示將展開調查，並對涉及虛假專利宣傳的部分進行進一步核查。但報道提到，由於醫療糾紛的責任多被推給已關閉的醫美機構，受害者維權依然面臨巨大困難。 點 擊 觀 看 影 片