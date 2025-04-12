江西婦一家遭情夫入屋斬殺　夫妻同喪命女兒中五刀

江西9日驚傳入室殺人案！一名48歲盧姓水泥工，闖入情婦的租屋處，殺害她與其丈夫，就連情婦高三的女兒也身中五刀。警方公布疑犯逃亡的影像。

江西省修水縣公安局4月10日發布警情通報，指出在9日淩晨，該縣的義寧鎮羅橋路一處民房內發生一宗重大刑事案件，造成兩人死亡。並指案發後，公安機關迅速組織警力開展案件偵辦工作。目前，公安機關已經鎖定疑犯，緝捕工作正在全力進行中。

不排除已逃出江西省

據《大象新聞》和《澎湃新聞》等內媒綜合報道，48歲的盧姓男子有重大作案嫌疑，目前在逃，逃跑時穿黑色外套、深色褲子，騎一輛電單車，並公布車牌號碼，還詳述外貌特徵，為平頭、中等身材。其案發後向修水縣與湖南、湖北交界的地方逃跑，不排除已逃出江西省以外。

報道指出，9日凌晨盧姓男子闖入情婦位於現場的租屋處，發狠砍死了她與其丈夫，而死者就讀高三的女兒也在意外中身中五刀，幸好經救治已無生命危險。