江西學童墮樓險死　醒後稱老師行兇　官方調查變羅生門

江西一名4歲男童，日前從幼兒園二樓跌落一樓水泥地，造成肺部塌陷還一度命危。男童甦醒後，告知家人是「老師推他下去」，家長想要調閱監視器，園方卻說鏡頭已經毀損，甚麼畫面也看不到。

據《瀟湘晨報》報道，江西一名胡先生發文指出，自己的4歲兒子超超（化名）於9月30日上午，從幼兒園二樓一間閒置房間內的窗戶摔到一樓水泥地上，目測高度至少有4到5米。

「拿手推你下去呀？」

當時超超左肺出血、脊椎變扁骨折及全身多處軟組織損傷等：「（超超）當時很嚴重，醫院下了病危通知書。現在情況比較穩定了，沒有生命危險，恢復得比較好。」胡先生一家人都以為，是校方看管不當，孩子調皮自己摔了下去。誰知等超超清醒後，卻語出驚人，全家人都嚇傻了。

胡男向媒體提供一份與兒子的對話錄音。當中超超稱：「我是在門口罰站，她看着我站，然後我就站在那裏很久很久」他稱老師後來把他關進小黑屋裏，然後叫他下去：「然後我就不聽她話，她就直接拿手手推我」。錄音中，胡男驚訝問「拿手推你下去呀」，超超回覆「嗯，然後就摔下來」。