江西學童墮樓險死　醒後稱老師行兇　官方調查變羅生門

江西一名4歲男童，日前從幼兒園二樓跌落一樓水泥地，造成肺部塌陷還一度命危。男童甦醒後，告知家人是「老師推他下去」，家長想要調閱監視器，園方卻說鏡頭已經毀損，甚麼畫面也看不到。
據《瀟湘晨報》報道，江西一名胡先生發文指出，自己的4歲兒子超超（化名）於9月30日上午，從幼兒園二樓一間閒置房間內的窗戶摔到一樓水泥地上，目測高度至少有4到5米。
「拿手推你下去呀？」
當時超超左肺出血、脊椎變扁骨折及全身多處軟組織損傷等：「（超超）當時很嚴重，醫院下了病危通知書。現在情況比較穩定了，沒有生命危險，恢復得比較好。」胡先生一家人都以為，是校方看管不當，孩子調皮自己摔了下去。誰知等超超清醒後，卻語出驚人，全家人都嚇傻了。
胡男向媒體提供一份與兒子的對話錄音。當中超超稱：「我是在門口罰站，她看着我站，然後我就站在那裏很久很久」他稱老師後來把他關進小黑屋裏，然後叫他下去：「然後我就不聽她話，她就直接拿手手推我」。錄音中，胡男驚訝問「拿手推你下去呀」，超超回覆「嗯，然後就摔下來」。
他表示，事發當天家屬就已經報警，之後警方便表示因為在調查中，不便透露詳情。幼兒園方面承擔全部的醫藥費，也持續與家屬談賠償，但給出的解釋是「起因是孩子當天多吃了一片水梨」。
一度稱CCTV損壞
胡男表示，看管不當和被人推下樓，是兩個完全不同性質的：「二樓小房間裏圍欄的是很高的，大概有1.7米以上，小孩很難爬上去的。」他稱園內都有安裝監視器，連房間內都有。但當地教育局卻稱，事發地點是一間閒置教室，裏面的監視器是損壞的，也因此還無法釐清真相。
然而，之後教育局及公安組成聯合調查組，卻稱已排除幼童被人為推下樓情況，未發現園內監視設施遭到破壞、刪除目前當地教育局已要求涉事幼兒園停業整改，並將園內的學童分流到其他學校。
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