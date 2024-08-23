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2024-08-23 14:45:44

江西少年扶醉翁反被屈賠償兼狂打　靠監視片段還清白

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江西少年扶醉翁反被屈賠償兼狂打　靠監視片段還清白

江西一名17歲少年，日前看到一名喝醉老人在馬路邊跌倒，他上前攙扶，不料竟遭反控是他撞到對方，還被家屬索討醫療費，幸好最後監視器還他清白。

醉翁家人加入戰局索償

據《撫州發布》報道，江西撫州22日發生一起突發事件。一名老人大白天喝得醉醺醺，走到人行道後，突然踉蹌往後跌倒，撞得頭破血流。這時一名身穿白色上衣的17歲孟姓少年騎車經過，趕緊停下來，上前伸出援手。

少年扶起老人後，並用老人的手機連絡他的家屬。沒想到喝醉的老人，突然像發了瘋似的狂罵少年，還亂拳一陣毆打，甚至抓狂賞巴掌，反咬是少年騎車把他撞倒。這時趕到的家人，也加入戰局要少年陪同就醫，承擔醫療費用及賠償責任。

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少年表示不後悔

面對突如其來的指責，少年雖愕然卻相當沉穩，當下決定報警。隨警方介入，調閱周邊監視器，真相逐漸浮出水面。家屬看到畫面，這才恍然大悟，得知老人是因為醉酒而失去平衡自行摔倒，與少年並無任何身體接觸。

而在經歷這一切，少年表示不後悔，並說下次遇到同樣情況還是會伸出援手。高操情節令人佩服，不過消息一出，內地網友反應兩極。有網友留言稱：「為啥不後悔？沒有監控你後悔不？」、「必須賠償少年精神損失費」、「好人沒好報啊」、「一次無監控，悔恨終身」、「支持告老人訛詐」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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