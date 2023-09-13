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2023-09-13 13:00:00

江西幼稚園開學5天就倒閉　家長繳4000元人民幣學費追討無門

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根據《極目新聞》報道，這間在江西南昌新建區的「培爾米羅幼兒園」，5日才開學，沒想到不到一個禮拜，校方10日就在群組宣布，由於幼兒園學童人數不夠，無法支撐一學期開銷，處於虧損狀態，經過慎重考慮後決定閉園。

記者鄒慈芸／綜合報道

內地江西南昌一所幼稚園，才開學短短5天就宣布倒閉，不少家長才剛繳完3980元人民幣的學費，如今連繫不上學校負責人，追討無門，讓他們相當憤怒。根據《極目新聞》報道，這間在江西南昌新建區的「培爾米羅幼稚園」，5日才開學，沒想到不到一個禮拜，校方10日就在群組宣布，由於幼稚園學童人數不夠，無法支撐一學期開銷，處於虧損狀態，經過慎重考慮後決定閉園。校方表示，已經替繳費註冊的學生，找到附近的幼稚園繼續就讀，如果家長不接受這樣的安排，可以與校方商討退款事宜。

園方稱無力再繼續經營就「消失」

不過有家長透露，雖然園方承諾會退費，但是實際只拿到770元人民幣，而且拿到退款的只有24名家長，其他10名則是一毛錢都沒得到，原定11日再與校方協商，但是園長在10日收到副園長轉賬的學費後，就連絡不上人。  許多家長對於這樣的消息，感到不可置信，他們告訴媒體，在10日教師節當天早上，大家還在群組中祝老師們節日快樂，結果中午就收到幼稚園倒閉的消息。南昌市新建區教體局工作人員表示，由於該幼稚園為民營性質，園方只稱因資金鏈斷裂，無力再繼續經營，就聯繫不上人，目前已經和附近尚有學位的幼稚園進行協調，讓孩子們正常上學，有關退費事宜，將聯合有關部門協調處理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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