江西新余大火｜受困學生燒死前傳影片 「著火了，媽媽我出不去」

江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡，9人受傷。有受困學生當時曾傳了2秒鐘影片給母親，說「著火了，我出不去了，媽媽。」，聞者心酸。

江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡，9人受傷。有受困學生當時曾傳了2秒鐘影片給母親，說「著火了，我出不去了，媽媽。」，聞者心酸。

有受困學生當時曾傳了2秒鐘影片給母親，說「著火了，我出不去了，媽媽。」，聞者心酸。

該母親指兒子非常上進，為了通過開學以後的專升本考試，就在假期參加學校附近的專升本培訓班，惟昨日下午3時突然接到兒子發來的一段影片，可見教室裡全是濃煙，兒子留下了一段令她痛不欲生的話：「著火了，我出不去了，媽媽。」母親趕緊聯絡兒子，不斷告訴他該如何自救，但方法統統不管用。兒子漸失意識，聲音越來越微弱。母親徹底崩潰痛哭：「我真的絕望了，不知道該怎麼辦。」

《極目新聞》報道，火災發生時有數十位學生在二樓培訓機構的教室裡上課，受濃煙影響，學生們逃生較為困難。附近商戶張先生指，他堂弟的女兒正在專科學校念大三，目前在備考專升本，事發時正在該樓棟內的一家專升本機構補課。火災發生後，女孩獲救並被送往附近的醫院，堂弟正在醫院門口等待。張先生說，下午4時多他經過事發地，看到地下室處冒出很大的濃煙，還聽到有人呼救，當時很多人圍觀，警察已拉起封鎖線。

火封唯一樓梯口 無其他逃生通道

一名曾在此處開過店的江姓男子表示，起火後火勢瞬間蔓延至二樓的培訓機構，當時有數十人上課，而該層樓只有一個樓梯出口，沒有其他逃生通道，加上大火直接將出口封死，導致上課的人難以脫困。