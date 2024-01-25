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2024-01-25 10:16:14

江西新余大火｜工人違規用火施工致39死 12人被扣查 市長︰嚴肅追責

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江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖）

江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖）

江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡，9人受傷，其中1名傷者仍在搶救，其餘8人病情平穩。初步查明是地庫進行冷庫裝修時，工人違規用火施工，引起大火，當局扣留12名責任人調查。

新余市市政府今日(25日)早上召開記者會，並在會前默哀。新余市委副書記、市長徐鴻向遇難者表示沉痛哀悼，並向死者家屬、傷者及親屬表歉意，他指新余市會全力配合國務院調查組開展事故調查，對涉及失職、失責人員，依法依規嚴肅追責問責，決不姑息，給遇難者和社會各界一個負責任的交代，並會汲取慘痛教訓，對景區、商場等人員密集地方，持續開展安全隱患全面排查、徹底整治，全力保障人民群眾生命財產安全。

新余市市政府今日(25日)早上召開記者會，並在會前默哀。(新華社) 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。(新華社) 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。(新華社) 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。(新華社) 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖） 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖） 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖） 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖） 江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖）

全市叫停校外培訓活動

事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。新余市教育局表示，有高職院校學生在事件中遇難，涉事機構負責人已經被控制。局長曾先鋒表示，昨晚已經對全市所有教育機構，特別是寄宿學校進行消防隱患排查，並要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動，深入開展消防安全排查整治。

二樓只有一出口  數十人難逃生

事發在昨日下午3時許，地庫首先起火，蔓延至一樓及二樓的商業店舖，不斷冒出大量濃煙。被困的主要是參加「專升本」培訓，即普通高等教育專科升本科考試的學生和住宿旅客。有附近商戶指目擊當時有數十人在二樓的培訓機構上課，由於樓層只有一個樓梯出口，沒有其他消防通道，火勢阻礙了唯一出口，令裡面的人難以逃生。

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