江西新余大火｜工人違規用火施工致39死 12人被扣查 市長︰嚴肅追責

江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡。事發時濃煙通過樓梯湧入二樓的一間培訓機構和賓館，被困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。（影片截圖）

江西省新余市一座6層高商住樓宇昨日(24日)發生大火，造成39人死亡，9人受傷，其中1名傷者仍在搶救，其餘8人病情平穩。初步查明是地庫進行冷庫裝修時，工人違規用火施工，引起大火，當局扣留12名責任人調查。

新余市市政府今日(25日)早上召開記者會，並在會前默哀。新余市委副書記、市長徐鴻向遇難者表示沉痛哀悼，並向死者家屬、傷者及親屬表歉意，他指新余市會全力配合國務院調查組開展事故調查，對涉及失職、失責人員，依法依規嚴肅追責問責，決不姑息，給遇難者和社會各界一個負責任的交代，並會汲取慘痛教訓，對景區、商場等人員密集地方，持續開展安全隱患全面排查、徹底整治，全力保障人民群眾生命財產安全。