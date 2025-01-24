江西最強釘子户勁後悔　慘夾高速公路之間成打卡熱點

江西金溪縣驚現「最強釘子戶」，因從空中俯瞰這棟「路中房」如同高速路上的一隻眼睛，被網友戲稱為「金溪之眼」，並成為當地的熱門打卡點。不過，屋主近日承認自己後悔沒有答應當時的拆遷條件。
據《九派新聞》近日報道，江西G206金溪繞城公路今年春節前或迎來全面通車，而位於該公路三家港二橋與翠雲路交叉路段的一幢房屋被兩側車道環形包圍，房頂幾乎與路面齊平。這幢「路中房」於2024年以來引起陸網廣泛關注，其屋主也被稱為「最強釘子戶」。
被戲稱為「金溪之眼」
報道引述金溪縣委書記答復指，該房屋屋主係因不滿政府開出的徵遷補償，拒不同意徵遷。經過長時間的協商無果後，金溪縣政府為推進工程建設，採取兩側繞行路線進行施工，「金溪之眼」就此形成。
據屋主黃平（化名）稱，當地政府原本的拆遷補償為160餘萬元人民幣（約171萬港元）以及2套安置房，但補償單位無法一次過給出，只能在2024年與2025年各給一個，而他有兩個兒子，所以想爭取一次過獲得補償。
據悉，黃平家已花費近十萬元人民幣（約10.7萬港元），委託北京的律師處理案件，現已向法院提起訴訟，至今仍未開庭。黃平稱，與律師對接的相關事宜由家中女婿負責，家裏人並不會因此鬧矛盾，都在平靜地等待起訴結果。
政府曾提出以三換一
目前，黃平和11歲的孫子仍然住在這裏，他表示：「現在還沒有通車，家裡不會很吵，以後就不知道了。」
據報道，訴訟期間，當地政府曾答應黃平家能將補償單位增加到3個，但因其另一面積達160平方米（約1,722平方呎）的房屋已被拆除，黃家還未拿到補償款，對此黃家表示不滿，目前仍在繼續起訴。
黃平在近日受訪時表示自己後悔了：「如果時間能倒流，我想同意當時的拆遷條件，現在就像『賭』輸了。」他表示沒想到當地政府最終會選擇繞過自己的家，形成如今「金溪之眼」的奇觀。
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