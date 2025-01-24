江西最強釘子户勁後悔　慘夾高速公路之間成打卡熱點

「金溪之眼」成為當地的熱門打卡點。（資料照／翻攝自微博）

江西金溪縣驚現「最強釘子戶」，因從空中俯瞰這棟「路中房」如同高速路上的一隻眼睛，被網友戲稱為「金溪之眼」，並成為當地的熱門打卡點。不過，屋主近日承認自己後悔沒有答應當時的拆遷條件。

據《九派新聞》近日報道，江西G206金溪繞城公路今年春節前或迎來全面通車，而位於該公路三家港二橋與翠雲路交叉路段的一幢房屋被兩側車道環形包圍，房頂幾乎與路面齊平。這幢「路中房」於2024年以來引起陸網廣泛關注，其屋主也被稱為「最強釘子戶」。

被戲稱為「金溪之眼」

報道引述金溪縣委書記答復指，該房屋屋主係因不滿政府開出的徵遷補償，拒不同意徵遷。經過長時間的協商無果後，金溪縣政府為推進工程建設，採取兩側繞行路線進行施工，「金溪之眼」就此形成。

據屋主黃平（化名）稱，當地政府原本的拆遷補償為160餘萬元人民幣（約171萬港元）以及2套安置房，但補償單位無法一次過給出，只能在2024年與2025年各給一個，而他有兩個兒子，所以想爭取一次過獲得補償。

據悉，黃平家已花費近十萬元人民幣（約10.7萬港元），委託北京的律師處理案件，現已向法院提起訴訟，至今仍未開庭。黃平稱，與律師對接的相關事宜由家中女婿負責，家裏人並不會因此鬧矛盾，都在平靜地等待起訴結果。