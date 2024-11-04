江西漢捉實幼稚園男童叫女兒打　內地網民大讚「打得好」(有片)

孩子朋輩之間發生衝突是成長的必經階段，家長應該如何處理？內地江西一間幼稚園有男童和女童發生矛盾。女童的父親為幫女兒出頭，走到校內將男童帶到走廊，捉著男童，鼓勵女兒對男童拳打腳踢，還煽動「用力」、「再打」，事件引起內地網民熱烈討論，大批網民大讚「打得好」。

綜合《半島都市報》等內地媒體3日報道，江西吉安一名男童和一名女童在幼稚園內發生矛盾，有網民指，女童被男童欺負令牙齒鬆了。女孩父親幫助女兒出頭，按住男童身體，教唆女兒拳打腳踢。網上影片顯示，男子帶著男童和女兒走到走郎，男子其後捉著男童，鼓勵女兒「踢他」、「用力」、「打臉」、「給他一巴掌」，並多次煽動女兒「再打」，男童企圖掙扎反抗，但被男人用腳輕踢制止。被打男童的媽媽事後講述事情經過，指就兒子欺負該女童後已賠醫藥費，她認為「(男子)有甚麼事情可以跟大人溝通，這樣介入，破壞這兩個孩子的友誼」並指已報警處理。 吉安市公安局禾埠派出所就事件回應指，將依法依規處理。