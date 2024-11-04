江西漢捉實幼稚園男童叫女兒打　內地網民大讚「打得好」(有片)

孩子朋輩之間發生衝突是成長的必經階段，家長應該如何處理？內地江西一間幼稚園有男童和女童發生矛盾。女童的父親為幫女兒出頭，走到校內將男童帶到走廊，捉著男童，鼓勵女兒對男童拳打腳踢，還煽動「用力」、「再打」，事件引起內地網民熱烈討論，大批網民大讚「打得好」。
綜合《半島都市報》等內地媒體3日報道，江西吉安一名男童和一名女童在幼稚園內發生矛盾，有網民指，女童被男童欺負令牙齒鬆了。女孩父親幫助女兒出頭，按住男童身體，教唆女兒拳打腳踢。網上影片顯示，男子帶著男童和女兒走到走郎，男子其後捉著男童，鼓勵女兒「踢他」、「用力」、「打臉」、「給他一巴掌」，並多次煽動女兒「再打」，男童企圖掙扎反抗，但被男人用腳輕踢制止。被打男童的媽媽事後講述事情經過，指就兒子欺負該女童後已賠醫藥費，她認為「(男子)有甚麼事情可以跟大人溝通，這樣介入，破壞這兩個孩子的友誼」並指已報警處理。 吉安市公安局禾埠派出所就事件回應指，將依法依規處理。
網民：看到評論區有一半人說打得好我就放心了
事件曝光後引起內地大批網民熱議，不過，很多網民並非關注校園霸凌、以暴亦暴或家長管教這類問題，反而大批網民大呼：「打得好」、「我覺得這個爸爸很棒，要是我女兒被欺負了，我也這樣」、「學到了，以後誰欺負我閨女，我也這麽幹」、「牙都踢松了，這是啥友誼」、「看到評論區有一半的人說打得好我就放心了，因為我只有一個女兒」、「打的好，以後這個女孩再也不會白白受欺負了，無論何時都會反擊回去」，更有網民指「打得好，雖然可能違法，但是法有的時候不能解決所有問題」。不過，亦有少部分網民說：「幾歲小孩間的故事，大人這麽做真的對嗎」、「如果男孩女孩交換一下，評論還是這個樣子嗎？」、「幼兒園老師在幹甚麽，這都可以？」