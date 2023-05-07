江西特大暴雨來襲水淹城鄉　29.3萬人受災損失逾2.6億元

據江西省氣象局預警發布中心6日發布的近期降雨數據顯示，5月5日7時至6日7時，贛北南部和贛中大部分地區出現暴雨，部分大暴雨，局部特大暴雨。這輪暴雨造成撫州市、吉安市、宜春市、新余市、萍鄉市、上饒市多地，共29.3萬人受災，緊急轉移安置1萬人，需緊急生活救助1,026人。

綜合內媒報道，進入5月，暖濕氣流增強並北上，在其影響下，自西向東出現大範圍降水天氣，華東、華中迎來今年來最強降雨。

江西連日遭特大暴雨侵襲，多個鄉鎮降水量達250毫米以上，河水暴漲、房屋被淹，災情相當慘重。據官方統計5月5日至6日下午5時，此輪暴雨至少造成29萬人受災，以及2.3億元人民幣（約2.61億港元）的直接經濟損失。

經濟損失方面，農作物受災面積達37.1千公頃（55.6萬畝）、絕收375公頃（5625畝），一般損壞房屋52戶共84間，直接經濟損失2.3億元人民幣（約2.61億港元），具體災情還在進一步統計核查中。

村民：一覺醒來自家1樓被水淹沒

江西撫州在這次特大暴雨，受災尤其嚴重，一度導致河水暴漲、農田被淹，還出現了大規模城鎮內澇，多人被困；有村民表示，睡一覺醒來就發現自家1樓被水淹沒。所幸經過救援隊努力，所有受困人員都被平安轉移至其他地方。

中央氣象台提醒，此輪強降雨過程，暴雨覆蓋範圍廣、累計雨量大，多地還將伴有強對流天氣，湖北東部、河南東部、山東西部等地累計降雨量將可能接近或達到歷史同期極值。

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