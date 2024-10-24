江西男入伍後反悔 破壞「參軍報國氛圍」 列嚴重失信禁出境考公務員

江西一名應屆大專畢業生自願入伍後，又多次提出離隊申請，被指破壞該縣「參軍報國的良好氛圍」，除了罰款人民幣6000元（下同），還終身標註「拒服兵役」標籤，並列為嚴重失信人。(資料圖片/圖非當事人)

江西一名應屆大專畢業生自願入伍後，又多次提出離隊申請，被指破壞該縣「參軍報國的良好氛圍」，除了罰款人民幣6000元（下同），還終身標註「拒服兵役」標籤，並列為嚴重失信人。事件引起內地輿論熱議，雖然大多網民表示支持處罰，但也有質疑通報內容含糊，沒把他自願報名卻又反悔的理由說清楚。

江西省南豐縣當局本月22日發布「關於對張某某拒服兵役行為實施聯合懲戒的通報」，指這名張姓青年為應屆大專畢業生，今年6月自願應徵報名，9月上旬參加預定新兵役前教育期間，經批准入伍之後，「依法服兵役意識淡薄，多次提出離隊申請，並有過激行為和傾向」，經多次反覆教育未果，仍然拒絕履行兵役義務，於9月12日離開預定新兵役前教育集訓隊。