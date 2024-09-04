江西男冒父與母親簽紙離婚被法官踢爆　網民：連個仔都忍唔住

內地江西一對夫婦結婚多年，惟感情破裂，妻子決定離婚，不過兩人協商不成，妻子到法院起訴要求離婚，法院受理案件後組織雙方多次開展線上調解，最終丈夫同意離婚，不過，辦理離婚手續當日，到場簽紙的男子，卻被法官當場揭發原來是兒子冒認父親，事件引起網民關注。

綜合《星視頻》等內地媒體報道，事件中的夫婦何先生與韓女士結婚多年，惟雙方感情破裂，韓女士有了離婚的想法，因兩人協商不成，韓女士到法院起訴要求離婚，法院受理案件後組織雙方多次開展線上調解，最終何先生同意離婚。按照約定，韓女士與「何先生」在調解室與法官見面，「何先生」全程佩戴口罩和帽，簽字前核對身份時，「何先生」拒絕摘下口罩，只要求盡快簽字離婚。在法官的反覆詢問和警示下，「何先生」才承認他是韓女士和何先生的兒子。真正的何先生在外地工作，無法親自到場簽署離婚調解書，兒子在母親韓女士的教唆下冒充父親前來簽字離婚。在法官和工作人員的批評教育下，韓女士和小何才知道自己的行為已經妨害到司法秩序。