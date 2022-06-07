江西男結婚16年生3女「沒一個是我的」 妻反駁：血緣關係有那麼重要嗎？

江西上饒一名結婚16年的姓陳男子最近發現妻子出軌後，對疼愛多年的3個女兒身世也起疑，結果證實3個女兒都不是自己親生。陳男痛哭一場後回家與妻子攤牌，沒想到妻子竟然大罵，「孩子叫了你十幾年爸爸了，你去做親子鑑定，你跟畜生有甚麼區別？」還毫無悔意稱，「我不認為我出軌，血緣關係有那麼重要嗎？」
夫妻聚少離多 有避孕仍「意外懷孕」兩次
40歲的陳男近日勇敢上江西廣播電視台新聞節目揭發妻子的惡行。陳男表示，大女兒15歲，小女兒只得5歲，為了養妻活兒，自己常年在外打工，與妻子聚少離多。陳男提到，生完大女兒後，兩人開始避孕，但妻子還是再「意外懷孕」兩次。當時陳男未有多想，只覺得既然懷孕就生下來，大不了自己再辛苦一點，只是萬萬沒想到，妻子16年前已經出軌，自己一直視為掌上明珠的3個女兒，沒有一個是親生的。
報道指，陳男大約一年前發現妻子與男人開房。為了給女兒一個完整的家庭，陳男選擇原諒，但沒多久又發現再被戴綠帽。當時陳男忽然想起，曾有人與他開玩笑，3個女兒沒有一個長得像他，又想起妻子懷孕時機都有點蹊蹺，於是先帶小女兒去驗DNA，結果證實小女兒並非親生。
妻子：我跟他十幾年，為甚麼他生不了
見秘密被揭開，陳男妻子提出離婚，並堅持要大女兒和小女兒的撫養權。陳男大為震驚，馬上帶大女兒去驗DNA，又索性帶同二女兒一起驗，結果令他徹底崩潰。更令陳男難以接受的是，妻子竟然毫無道德底線，大罵他是「畜生」，還指責「為甚麼他(陳男)生不了，我跟他十幾年，為甚麼他生不了，為甚麼不從自身考慮一下呢」，甚至「舉例」指，「別人沒有生的不是照樣抱養(領養)嗎？血緣關係那麼重要嗎？」
網民：她不過是犯了全天下男人都會犯的錯而已
陳男已經入稟法院申請離婚。內地網民紛紛認為陳男妻子的言行「毀三觀」，又認為「神回覆，神都不敢這麼回覆」、「電視劇都不敢這麼演吧」、「比狗血劇更狗血」。有網民就諷刺，「她不過是犯了全天下男人都會犯的錯而已」、「多少男的有私生子還拿孩子要求女方原諒的？又不是男人毀身體毀事業生孩子，這麼怕不是自己的，獨立男性就自己生孩子唄」。