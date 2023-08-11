江西男結婚16年驚揭3女皆非親生　出軌妻竟發難點炮仗炸屋

記者李宗芳／綜合報道

江西上饒一名陳姓男子撞見老婆和人上賓館，懷疑被「戴綠帽」私下去做親子鑒定，結果出爐讓他感到痛苦萬分，結婚16年3個女兒都不是親生的，向妻子質問，竟換來對方拿鞭炮炸房子報復，陳男心灰意冷稱已經請好律師要討回公道。

引爆2個36響閃光雷鞭炮

據《極目新聞》報道，陳世賢與妻子余華（化名）於2007年12月28日結婚。這些年來，陳世賢主要在上饒周邊跑運輸，每個月回家兩三趟，妻子則在家帶孩子。2021年底的一天，陳世賢發現妻子和另外一個男人一同走出了賓館電梯，他在家中和妻子大吵後，妻子便帶着小女兒回娘家，從此聯繫不上。

陳世賢亦對女兒身份起了疑心，於是想辦法對三個女兒進行親子鑒定，最後確認都不是自己親生的。最讓他心死的是2022年5月28日，妻子出軌被捉個正着，竟惱羞成怒使用2個36響閃光雷鞭炮在陳世賢家中引爆，造成財產損失。