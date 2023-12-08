江西男花10萬元買5萬注同號碼彩票中2.2億巨獎　太過「幸運」惹造假疑雲

據《江西日報》報道，中獎者自述2日在南昌市福彩網站共購買了5萬注號碼相同的「快樂8遊戲」彩券。當晚開獎中了「選七中七」獎項，單注獎金為4,475元人民幣（約4,930港元），總獎金達2.2億元人民幣。

綜合內媒報道，江西省福彩中心宣傳部工作人員在受訪時表示，該彩票遊戲不存在內幕，也不能透露中獎者的具體身分。有記者7日致電江西省民政廳，當局稱針對此事已展開調查：「我們目前還在討論中，領導也在跟進」。

這位大獎得主表示，自己購買彩票已超5年，由於家庭經濟條件不錯，每周會購買彩票三四次，每次購彩資金在數千元到數萬元人民幣不等，前幾天也連續多次購買了同樣號碼的「快樂8」彩票。

數學博主計出驚人中獎概率

據《潮新聞》報道，內地知名數學教育博主、中國人民大學附屬中學教師李永樂表示，該彩迷中獎概率極小，通過概率論計算得出，「快樂8」的「選7中7」平均中獎概率約為4萬分之1，以此推斷，如果每天買一注，大約需要連續購買4萬多天，也就是大約112年，才能中得大獎。

同理，下一注即中500萬人民幣的平均中獎概率為891萬分之1，即每天都買一注，更是要一直買上24410年，直言該投注方式「是非常奇葩和冒險的」。

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