江西農企派逾1400萬花紅　「種糧狀元」獨得50幾萬

農曆新年將至，江西省南昌市一家公司為員工發放年終花紅，滿滿一桌現金堆成小山，引發關注。

現金堆成一座小山

《極目新聞》報道，這家公司名為江西省綠能農業發展公司，該公司稱，這筆獎金不僅是年終花紅，也是為激勵「種田高手」發放的獎金。自2009年以來，該公司已連續14年發放該獎金，多年來發出去的金額總計達6,970萬元人民幣（約7,399萬港元）。

而9日發放獎金當天，大量現金堆成一座小山，引人側目，金額達1486.07萬人民幣（約1,577萬港元），至於抱走最多獎金的是「種糧狀元」劉守量，他獨得約54萬餘元人民幣（57.3萬港元）獎金，令人羨慕，成為全場焦點。