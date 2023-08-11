江西農婦被咬後火燒蟻窩報復　不料引燃70畝林木遭判刑還要賠錢

記者李宗芳／綜合報道

江西贛州一名農婦不滿下田幹活時被螞蟻叮咬，循線找到螞蟻窩後，拿起雜草點燃，不料火勢一發難以收拾，引燃70畝森林。法院日前宣判已構成失火罪，判有期徒刑6個月。

據《澎湃新聞》報道，2023年2月，李女在田地上務農，剛處理完雜草，突然想到自己前幾天在地裏幹活時被螞蟻咬了，於是起了火燒螞蟻窩的念頭，在附近找尋到螞蟻窩後，將剛剛清理完的乾雜草放在螞蟻窩上，然後用隨身攜帶的打火機點火，點燃雜草後便去附近的水邊打水，沒想到雜草將周邊的雜草點燃，逐漸燃起了大火，李女見狀想撲救，但火勢已經過大，最終引發森林火災。