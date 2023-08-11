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2023-08-11 14:30:00

江西農婦被咬後火燒蟻窩報復　不料引燃70畝林木遭判刑還要賠錢

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江西一農婦不滿被螞蟻咬怒燒螞蟻窩洩憤。（示意圖／pixabay）

記者李宗芳／綜合報道

江西贛州一名農婦不滿下田幹活時被螞蟻叮咬，循線找到螞蟻窩後，拿起雜草點燃，不料火勢一發難以收拾，引燃70畝森林。法院日前宣判已構成失火罪，判有期徒刑6個月。

據《澎湃新聞》報道，2023年2月，李女在田地上務農，剛處理完雜草，突然想到自己前幾天在地裏幹活時被螞蟻咬了，於是起了火燒螞蟻窩的念頭，在附近找尋到螞蟻窩後，將剛剛清理完的乾雜草放在螞蟻窩上，然後用隨身攜帶的打火機點火，點燃雜草後便去附近的水邊打水，沒想到雜草將周邊的雜草點燃，逐漸燃起了大火，李女見狀想撲救，但火勢已經過大，最終引發森林火災。

被燒油茶林值逾27萬人民幣

經鑒定，本次森林火災過火面積為70畝（4.67公頃），其中包A公司投資的油茶樹和黃姓村民等人承包的杉樹林。油茶林實際種植面積51.9畝，總種植3409棵，評估價值27萬6316元人民幣（約30萬697港元）。

全南縣人民法院審理認為，李女在野外勞作時點火燒螞蟻窩，因疏忽大意導致森林火災，其行為已構成失火罪，判處李女有期徒刑6個月，緩刑1年；限被告人李女在本判決發生法律效力之日起15日內賠償A公司的油茶損失。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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