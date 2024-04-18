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中國
2024-04-18 17:47:19

江西「2億大橋」圍欄被吹塌　官方稱風太大惹質疑

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江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖）

江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖）

江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄周二（16日）早上被大風吹倒發生倒塌，引發關注。臨川區交通運輸局工作人員周三（17日）表示，已重新加固圍欄，至於倒塌原因，他表示近日刮11級大風，可能是風力太大所致」。對此，網民熱議，有人質疑大橋有「豆腐渣」之嫌。

江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖） 江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖） 江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖） 江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖） 江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖） 江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄被大風吹倒發生倒塌。（影片截圖）

涉事為撫州臨川區上頓渡鎮下黃新村宜黃河段上才子大橋，全長1,160米，影片顯示大橋一側的白色石質欄桿大段出現倒塌，石材碎片灑落一地。事後，有工作人員用圍欄將倒塌段人行通道封閉。護欄倒塌部位共有3處，長度共約140米，未造成人員傷亡。目前，臨川區正組織專業機構對護欄倒塌原因進行調查。同時對橋樑安全進行全面檢查，盡快修復受損護欄。

鎮政府工作人員表示，周二出現短時雷暴大風強對流天氣，瞬時風速達12級（32.8米/秒）。臨川區交通運輸局辦公室工作人員則表示，已重新加固圍欄，「昨天刮11級大風，可能是風力太大了，把欄桿吹倒了」。

網民紛諷刺「這是豆腐渣工程吧？」

對於大風吹倒圍欄的說法，網民紛紛質疑諷刺：「這是豆腐渣工程吧？」、「這石頭是泡沫塑料做的？」、「投資兩個億的工程，這風一吹就倒，風也厲害了，這工程十分之一投資用於建設了嗎？ 」、「真是滑天下之大稽」、「唉，風是太大呀，屬百年難遇的天災，再撥款重修吧！」
 

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