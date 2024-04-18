江西「2億大橋」圍欄被吹塌　官方稱風太大惹質疑

江西撫州臨川區一座投資近兩億人民幣的大橋，其圍欄周二（16日）早上被大風吹倒發生倒塌，引發關注。臨川區交通運輸局工作人員周三（17日）表示，已重新加固圍欄，至於倒塌原因，他表示近日刮11級大風，可能是風力太大所致」。對此，網民熱議，有人質疑大橋有「豆腐渣」之嫌。

涉事為撫州臨川區上頓渡鎮下黃新村宜黃河段上才子大橋，全長1,160米，影片顯示大橋一側的白色石質欄桿大段出現倒塌，石材碎片灑落一地。事後，有工作人員用圍欄將倒塌段人行通道封閉。護欄倒塌部位共有3處，長度共約140米，未造成人員傷亡。目前，臨川區正組織專業機構對護欄倒塌原因進行調查。同時對橋樑安全進行全面檢查，盡快修復受損護欄。