汽水樽突爆開傷江蘇女眼球　涉事內地品牌有多宗前科

記者鄒慈芸／綜合報道

江蘇揚州一名女子，要將玻璃瓶裝汽水放入冰箱時，瓶身突然爆炸碎裂，造成她右眼眼球破裂，需要進行多次手術才能恢復。

仍面臨術後感染、出血等風險

女子表示，16日中午她正準備午餐，便利用生鮮超市的外送服務，買了菜以及5瓶玻璃罐裝的大窯牌汽水，沒想到當商品送來後，她要將汽水放入冰箱時，其中一瓶瓶身卻突然爆炸，當下她感覺到右眼疼痛難耐，趕緊叫計程車前往醫院。

就醫後女子立即做了5個多小時的手術，根據診斷結果，她的右眼眼球破裂，需要住院進行右眼眼球破裂修補，要經歷多次手術、還可能會發生術後感染、出血等意外。