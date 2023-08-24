汽水樽突爆開傷江蘇女眼球　涉事內地品牌有多宗前科

記者鄒慈芸／綜合報道
江蘇揚州一名女子，要將玻璃瓶裝汽水放入冰箱時，瓶身突然爆炸碎裂，造成她右眼眼球破裂，需要進行多次手術才能恢復。
仍面臨術後感染、出血等風險
女子表示，16日中午她正準備午餐，便利用生鮮超市的外送服務，買了菜以及5瓶玻璃罐裝的大窯牌汽水，沒想到當商品送來後，她要將汽水放入冰箱時，其中一瓶瓶身卻突然爆炸，當下她感覺到右眼疼痛難耐，趕緊叫計程車前往醫院。
就醫後女子立即做了5個多小時的手術，根據診斷結果，她的右眼眼球破裂，需要住院進行右眼眼球破裂修補，要經歷多次手術、還可能會發生術後感染、出血等意外。
大窯：如屬產品問題會賠償
事後女子對該間汽水公司提告，對方公關人員回應，目前已關注到此事，並聯繫上消費者作出慰問和溝通，瓶身破裂可能和玻璃瓶受冷熱交替影響有關，後續會盡快核實具體情況，如果是公司產品的問題，會作出正式的道歉及賠償。
不過該品牌的汽水，已經不是第一次發生爆裂意外，今年4月，山東一間餐廳的老闆表示，放在貨架上的汽水，沒有人移動的狀態下突然爆炸，玻璃碎片散落一地，好險沒有傷到人，而在2022年、2020年，都有該牌玻璃瓶汽水爆炸的意外傳出，也讓人擔心，公司是否故意忽視玻璃瓶身的品質問題，罔顧消費者安全。
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