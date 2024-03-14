沐浴露樽內藏8瓶茅台酒 走私客珠海過關遭截獲

走私客偷運手法層出不窮，但逃不過關員法眼。「海關發布」微信公眾號周四發文稱，本月9日一名旅客將8瓶茅台酒，分別藏在8個沐浴露樽內進境，被珠海拱北口岸關員當場查獲。帖文指，沐浴露樽口均無開封使用痕跡，但每個樽底都有明顯縫隙。打開後發現，每支沐浴露內均被塞進一瓶茅台酒，合共8瓶。

事發在本月9日晚上10時左右，男子李某經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」入境。上載片段可見，一名男子攜著兩個分別裝有4樽沐浴露的透明袋過關，經過關員面前時遭截停並帶走檢查。那些沐浴露竟然內有乾坤，那名男子打開它們的樽底，拿出小酒杯和茅台酒。畫面可見，空樽內還有茅台酒包裝盒。有網民稱，走私集團愈來愈狡猾，須加強邊境安檢措施。