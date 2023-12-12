沖完涼唔畀著底褲違者罰200元　豬場飼養員怒辭職(有片)

內地江西省新余一間養豬場為防範「非洲豬瘟」，規定豬場飼養員洗澡後「禁止穿內褲」，違反規定每一次罰200人民幣。一名新入職男員工不滿相關規定，因此在豬場住了一晚就辭職。養豬場事後亦作出回應。
綜合報道，男事主表示，自己體檢合格後就去了豬場，能理解豬場的封閉式管理，但到那裡才被告知不能帶任何個人衣物進場，洗澡後也不能穿內褲，因此覺得被冒犯。他指出，場內供應的衣物都是別人穿過的髒衣服，無法接受不穿內褲就穿別人的衣物，所以在豬場住了一晚就離職。他亦指出，所有個人行李都被鎖，只有「胴體和手機」可進入豬場，此外，他又拍下宿舍枕頭，可見密密麻麻黑色一點點如發霉，浴室亦處處可見鏽漬，認為豬場亦不見得很衞生。
豬場：場裡備有一次性內褲和全新的內褲
報道傳開後，養豬場亦作出了回應，發言人指，公司是畜牧業，現在非洲豬瘟很嚴重，豬一旦得這種疾病傳染率強、死亡率高，因此人進場前要洗澡消毒，洗完後不能穿自己之前的衣服，包含內褲，但強調場裡備有一次性內褲和正常全新的內褲，以及專門在養殖場裡穿的消毒過的衣服，養殖業最重要的資產就是種豬，不符合消毒標準，違反規定會有通報或罰款等懲罰措施。
不少網民認為：「每個行業有其獨特性，你不接受可以辭職」、「覺得不喜歡可以不幹」，亦有網民指，曾跟搞農業的朋友交流，非洲豬瘟的傳染性非常可怕。