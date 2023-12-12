沖完涼唔畀著底褲違者罰200元　豬場飼養員怒辭職(有片)

內地江西省新余一間養豬場為防範「非洲豬瘟」，規定豬場飼養員洗澡後「禁止穿內褲」，違反規定每一次罰200人民幣。一名新入職男員工不滿相關規定，因此在豬場住了一晚就辭職。養豬場事後亦作出回應。

綜合報道，男事主表示，自己體檢合格後就去了豬場，能理解豬場的封閉式管理，但到那裡才被告知不能帶任何個人衣物進場，洗澡後也不能穿內褲，因此覺得被冒犯。他指出，場內供應的衣物都是別人穿過的髒衣服，無法接受不穿內褲就穿別人的衣物，所以在豬場住了一晚就離職。他亦指出，所有個人行李都被鎖，只有「胴體和手機」可進入豬場，此外，他又拍下宿舍枕頭，可見密密麻麻黑色一點點如發霉，浴室亦處處可見鏽漬，認為豬場亦不見得很衞生。