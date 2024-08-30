沙利文訪華為習拜會鋪路 習近平：中美關係穩定發展目標沒變

國家主席習近平周四在北京會見訪華3天的美國國家安全顧問沙利文，強調儘管中美關係出現很大變化，但中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒變。沙利文這次訪華，被視為替拜登卸任前最後一次「習拜會」鋪路，沙利文說，兩國領袖可能在11月亞太經合會議期間會面。

習近平對沙利文表示，儘管中美各自情況和中美關係都發生了很大變化，但中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變。他並說，希望美方與中方相向而行，視彼此的發展為機遇而不是挑戰。