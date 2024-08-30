沙利文訪華為習拜會鋪路 習近平：中美關係穩定發展目標沒變

國家主席習近平周四在北京會見訪華3天的美國國家安全顧問沙利文，強調儘管中美關係出現很大變化，但中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒變。沙利文這次訪華，被視為替拜登卸任前最後一次「習拜會」鋪路，沙利文說，兩國領袖可能在11月亞太經合會議期間會面。
習近平對沙利文表示，儘管中美各自情況和中美關係都發生了很大變化，但中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變。他並說，希望美方與中方相向而行，視彼此的發展為機遇而不是挑戰。
中美領袖擬短期內通話
沙利文表示，總統拜登致力於負責任地管理好美中關係，以確保競爭不會演變成衝突或對抗，並於存在共同利益時相互合作；又說拜登期望未來數周能與習近平接觸。白宮周三稱，兩國領袖未來數周內可能通電話。
分析指，即使拜登任期只剩數月，仍安排沙利文訪華，甚至推動習拜會，足見中美關係仍是拜登政府其中一個優先課題。沙利文離開北京前強調，美方相信與中國競爭的同時，也沒必要引起衝突或對抗，關鍵是透過外交接觸，負責任地管理好兩國關係。美媒指，沙利文與習近平亦討論美國人在中國被拘留、台灣問題、近日中菲海巡船隻在南海碰撞以及俄烏戰爭等議題。
值得注意的是，沙利文這次罕見地跟中國軍方高層、中央軍委副主席張又俠會晤。張又俠強調，台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎，第一條不可踰越的紅線，中方致力維護台海和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。沙利文則重申美中定期軍事交流的重要性，並計劃於近期進行戰區指揮官通話。