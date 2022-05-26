河北一小區卅隻貓狗離奇死亡 居民撿十幾片疑似毒香腸

河北石家莊鹿泉區果嶺灣小區近日陸續有三十多隻寵物犬和流浪貓離奇死亡，有居民在事發區域發現16片疑似浸過藥水的火腿腸切片，周邊有死螞蟻，懷疑有人故意在路邊投毒，隨即報警。鹿泉警方表示，已將可疑火腿腸送去石家莊市公安局檢驗，目前正全力調查，力爭盡快破案。

廿幾隻狗死亡前都曾落樓散步

內地傳媒引述小區居民表示，二十多隻寵物狗主要在上周五離奇死亡，死前都曾落樓在大門口附近草地散步。其中一名狗主表示，當日帶自家養了6年、視作家人的史納莎落樓散步，未料回家沒多久，狗狗就開始瘋狂撞牆、全身抽搐、口吐白沬，送去寵物醫院途中死亡。

該名狗主稱，隨後與鄰居說起，才得知還有廿幾戶人的狗狗同樣遭遇不測死亡。與此同時，小區內為數不少的流浪貓，也在上周五當日少了許多，最後發現有十幾隻流浪貓喪命。有命懸一線的流浪貓被送到寵物醫院後，獸醫直言是「中毒」，眼、鼻、口流血，五臟受損，隨時會返回喵星。

警方正調查事件

貓狗中毒事件發生後，小區內放狗居民明顯減少，家長亦不讓小朋友落樓玩，或者帶小朋友落樓玩時寸步不離，並盡量遠離草地，擔心小朋友會拾起地上的東西放進口裡。至於「誰是兇手」，由於小區閉路電視比較陳舊，畫面模糊，而且小區有多個無監控死角，當地警方已擴大調查範圍，翻查周邊的閉路電視畫面，又呼籲知情民眾積極提供有效線索。

