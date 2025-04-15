河北三河市廣告招牌禁「紅藍黑」　主要責任人被免職

河北三河市政府推行店舖招牌「禁色令」，強制要求商戶店舖招牌禁用紅、藍、黑三色，涉事的主要負責人已被免職。(網上圖片)

河北三河市政府推行店舖招牌「禁色令」，強制要求商戶店舖招牌禁用紅、藍、黑三色，引發內地輿論質疑，涉事的主要負責人已被免職。有內地消息指，包括市委書記付順義在內的多名三河市主要官員已被免職。

河北廊坊市人民政府發布通報，針對三河市「廣告牌匾禁用紅藍黑底色」等問題，廊坊市聯合調查組經初步核查，媒體反映的主要問題基本屬實，目前已對三河市委主要負責人免職處理，並責成三河市委、市政府深刻反思，汲取教訓，全面整改。下一步，將根據調查結果，對相關責任人依規依紀依法追責問責。同時健全長效機制，對侵害群眾利益、破壞營商環境的行為「零容忍」，堅決維護經營主體和人民群眾合法權益。