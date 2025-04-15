河北三河市廣告招牌禁「紅藍黑」　主要責任人被免職

河北三河市政府推行店舖招牌「禁色令」，強制要求商戶店舖招牌禁用紅、藍、黑三色，引發內地輿論質疑，涉事的主要負責人已被免職。有內地消息指，包括市委書記付順義在內的多名三河市主要官員已被免職。
河北廊坊市人民政府發布通報，針對三河市「廣告牌匾禁用紅藍黑底色」等問題，廊坊市聯合調查組經初步核查，媒體反映的主要問題基本屬實，目前已對三河市委主要負責人免職處理，並責成三河市委、市政府深刻反思，汲取教訓，全面整改。下一步，將根據調查結果，對相關責任人依規依紀依法追責問責。同時健全長效機制，對侵害群眾利益、破壞營商環境的行為「零容忍」，堅決維護經營主體和人民群眾合法權益。
蜜雪冰城醫院標誌「紅變綠」
內媒報道，三河市近日以口頭要求廣告牌匾禁用「紅藍黑」三色，蜜雪冰城等品牌門市招牌都被改成綠色，甚至包括醫院的紅十字標誌等都變成了綠色。三河市城管局相關科室曾回覆媒體稱，按照市政府城市規劃要求，商鋪門面牌匾除紅色、藍色、黑色的底色以外都可以，並表示文件還未下發，現在先行一步按照城市規劃改門面。
「紅色讓人亢奮、藍色太俗」
2024年11月當地發布的「三河市城市規劃建設管理導則」中曾提出，廣告牌匾「除國際國內連鎖品牌，不允許用紅藍底色或字樣」。網上流傳三河市市場監管局負責人接受採訪時說，「紅色讓人亢奮、藍色太俗」。按照市委書記的要求，打造的是學院風和國際化。不允許有紅底，紅代表火，人到裡面就比較亢奮、有煩躁的感覺。
此事引發廣泛關注後，三河市多家蜜雪冰城門店等商家又將招牌再次換回了紅色，但是這並未能平息外界爭議。連日來，三河市強制商家更換綠色招牌一事受到多方批評，人民日報、新華網等央媒也發聲批評。