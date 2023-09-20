河北中學超收 未通知家長竟將學生轉校　父母找不到孩子揭發事件

近日內地河北省邯鄲魏縣大磨新興學校，有多名家長反映，學校在未告知家長的情況下，將國中一年級其中3個班級的學生轉給其他學校，家長到校找不到孩子才讓事情曝光。這些家長氣得向教育局投訴，教育局回應表示，該學校當初為違規超收學生，目前已成立調查小組，未來會讓這些學生就近入學。位於河北省邯鄲魏縣的大磨新興學校，18日時有多名家長反映，校方在家長不知情的狀況下，將國中一年級其中3個班級的學生轉至其他學校，有家長到學校找不到孩子，事情才因此曝光。

負責人：哪個鄉鎮的回哪個鄉鎮，就近入學

從當地媒體曝光的影片中可以看到，許多家長聚在學校走廊上，向校方討要說法，甚至也有民警到場，以維持秩序。氣憤的家長向教育局投訴此事，對此教育局1名李姓負責人指出「他們是沒有資格辦的，當時教育局不讓他們收，他們違規偷收的。」目前教育局已成立調查小組處理此事，李姓負責人解釋道「教育局發現後要制止這件事，哪個鄉鎮的回哪個鄉鎮，就近入學」，若孩童所在鄉鎮的學校已無多餘名額，會協助聯絡其他就近學校，以利孩童就讀。李姓負責人也表示「目前大部分孩童都已安排完畢，不過仍有個別家長有不合理要求，目前正在協商。」

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