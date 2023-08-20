河北保定法院拍賣兇車估價21萬元　一度寫明曾「運載人體屍塊」又改口否認

記者李宗芳／綜合報道

河北省保定市中級人民法院日前在法拍平台上，發布一輛豐田汽車拍賣訊息，在介紹中載明「該車輛係刑事案件作案工具（刑事案件被告人使用該車運載人體屍塊）」，此一消息引發網友熱議。對此法院回應稱，訊息錄入有誤已撤回重新發布。

據《新黃河》報道，該拍賣訊息首次發布時間為今年6月，拍賣物品為一輛豐田汽車，評估價為21萬元人民幣（約22.6萬港元），起拍價為16.8萬元人民幣（約18.1萬港元）。

「這樣的車輛怎麼能拍賣？」

該車輛涉及一宗刑事附帶民事賠償案件而被扣押，被執行人李某華因故意殺人罪被判處死刑，並被追究民事賠償責任。由於李某華無力賠償，法院依法決定將其財產進行拍賣變賣。

法拍介紹中出現「運載人體屍塊」，讓不少網友感到驚訝和不解，稱「這樣的車輛怎麼能拍賣？誰會買？」「這樣的描述太恐怖了，會不會影響到競拍者？」「這樣的資訊是真的嗎？還是有人惡意搗亂？」

該車為刑事案件作案工具，起拍價為16.8萬元人民幣。（圖／翻攝星視頻）