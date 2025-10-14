河北女網上學去水垢　白糖白醋溝滾水致爆炸燙傷臉部

河北一名女子近日為了去除保溫壺中的水垢，模仿網上「白糖加白醋燒開」的方法，不料保溫壺中沸水突然爆炸，高溫液體瞬間噴出，造成該女子臉部大面積燙傷。
綜合內媒報道，當事人吳女士表示，她嘗試使用網上流傳的方法，將白醋、白糖和水煮開後的液體倒入保溫壺中，一分鐘後她想查看水垢去除效果，沒想到壺內沸水突然爆炸，熱水瞬間噴到臉上，導致其臉部燙傷。
應靜置5分鐘左右
吳女士提醒網友，網上參考生活技巧時應注意辨別、謹慎操作，避免類似風險發生。
據了解，白醋的醋酸與水垢中的碳酸鈣、氫氧化鎂等鹼性物質發生化學反應時，會產生二氧化碳氣體。若混合液在封閉空間中氣體無法即時排出，可能導致內部壓力急遽升高，從而使容器破裂或噴濺。尤其白糖用量過多，或加熱時間過長，反應可能更劇烈。
專家表示，白糖與白醋混合煮沸後，應靜置5分鐘左右，使液體冷卻。不冷卻的話溫度太高，生成氣體速率快可能會導致沸水噴出。
可使用天然食材
專家建議，可以白醋和水1:2的比例加入水壺中，確保水垢完全浸泡溶液中，將容器加熱至沸騰後關閉，讓溶液靜置2至3小時或更長時間，水垢就會逐漸軟化脫落；此外，在水壺中加入適量小蘇打粉，加水煮沸後靜置一段時間，水垢也會逐漸溶解。
或者可使用蘋果皮、雞蛋殼、馬鈴薯皮等天然食材，如白醋加蘋果皮，加水煮沸後靜置10至15分鐘；或用雞蛋殼煮水，煮沸後浸泡一段時間，也能有效去除水垢。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章