河北女網上學去水垢　白糖白醋溝滾水致爆炸燙傷臉部

吳姓女子去除水垢過程操作不當導致水壺瞬間爆炸，燙傷臉部。（圖／翻攝《央視財經》）

綜合內媒報道，當事人吳女士表示，她嘗試使用網上流傳的方法，將白醋、白糖和水煮開後的液體倒入保溫壺中，一分鐘後她想查看水垢去除效果，沒想到壺內沸水突然爆炸，熱水瞬間噴到臉上，導致其臉部燙傷。

河北一名女子近日為了去除保溫壺中的水垢，模仿網上「白糖加白醋燒開」的方法，不料保溫壺中沸水突然爆炸，高溫液體瞬間噴出，造成該女子臉部大面積燙傷。

據了解，白醋的醋酸與水垢中的碳酸鈣、氫氧化鎂等鹼性物質發生化學反應時，會產生二氧化碳氣體。若混合液在封閉空間中氣體無法即時排出，可能導致內部壓力急遽升高，從而使容器破裂或噴濺。尤其白糖用量過多，或加熱時間過長，反應可能更劇烈。

專家表示，白糖與白醋混合煮沸後，應靜置5分鐘左右，使液體冷卻。不冷卻的話溫度太高，生成氣體速率快可能會導致沸水噴出。