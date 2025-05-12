河北婚宴時火災賓客急逃命　酒店拒賠錢反索償激嬲新人

網傳多段影片顯示，舉辦婚宴的酒店起火後，不少賓客和婚禮現場表演者急匆匆從酒店行樓梯離開聚集在街道上，汽車鳴笛聲響成一片，現場還有人在呼喚尋找自己的親屬，臨街的涉事酒店不僅有濃煙傳出，還可以看到明火。

據《大風新聞》報道，事件發生在5月3日，河北邯鄲永年區小龍馬鄉合營村洪慶大酒店，在婚宴過程中突發火災，眾人驚險逃生，幸未造成傷亡。5月9日上午，新郎母親發影片稱「這是酒店著火的影片，我要是稍微慢一點，把命都丟樓上了」。

新郎母親︰沒有上齊菜啊！

新郎母親怒控事發後去找酒店協商，對方態度不好，還說隨便去告，「我們為孩子辦個婚禮，想體面一點，請了親戚來，酒店著火了，連個飯都沒吃好，跑下來都走了」、「我們花這麼多錢辦婚宴，著火是你的責任，還問我要飯菜（錢），你就沒有上齊菜啊！讓鄉親們評評理，我的煙酒都著火燒了」。