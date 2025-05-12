河北婚宴時火災賓客急逃命　酒店拒賠錢反索償激嬲新人

河北邯鄲一對新人日前舉辦婚宴，吃到一半突然失火，賓客倉皇逃命，事後酒店竟拒絕賠償，新郎母親憤而上網爆料，怒批「我們差點丟命，酒店還要收費」，要網民評評理。
網傳多段影片顯示，舉辦婚宴的酒店起火後，不少賓客和婚禮現場表演者急匆匆從酒店行樓梯離開聚集在街道上，汽車鳴笛聲響成一片，現場還有人在呼喚尋找自己的親屬，臨街的涉事酒店不僅有濃煙傳出，還可以看到明火。
據《大風新聞》報道，事件發生在5月3日，河北邯鄲永年區小龍馬鄉合營村洪慶大酒店，在婚宴過程中突發火災，眾人驚險逃生，幸未造成傷亡。5月9日上午，新郎母親發影片稱「這是酒店著火的影片，我要是稍微慢一點，把命都丟樓上了」。
新郎母親︰沒有上齊菜啊！
新郎母親怒控事發後去找酒店協商，對方態度不好，還說隨便去告，「我們為孩子辦個婚禮，想體面一點，請了親戚來，酒店著火了，連個飯都沒吃好，跑下來都走了」、「我們花這麼多錢辦婚宴，著火是你的責任，還問我要飯菜（錢），你就沒有上齊菜啊！讓鄉親們評評理，我的煙酒都著火燒了」。
記者嘗試幾次致電餐廳，但已設定為飛線，一直未收到對方回覆。當地政府宣傳部門人員證實此事，稱初步了解到起火原因，「消防調查說是油鍋著火引燃了，火應該是從廚房那邊開始著起來的，沒有人員傷亡」。
仍有幾道菜未上
該名工作人員表示，餐廳是上下兩層，現場燒得損失也不小，酒店沒有買保險，「起火時婚宴上菜還沒上完，還有三四道菜沒上」。他指出，新人辦婚禮，酒店應提供安全的場所，目前雙方正在協商，「我們肯定會妥善地解決好這個事」。
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