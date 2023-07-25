河北搖滾樂隊表演時當眾除褲　男成員被捕罰20萬元

不少樂迷熱衷搖滾樂，就是愛上其狂野叛逆風格，但大陸河北石家莊近日一場搖滾演出卻引發爭議。原來有樂隊成員在表演舞臺上「當眾脫褲」，被人舉報「太低俗」，致該名歌手則被公安局行政拘留，所屬公司也被要求立即停業整頓，並罰20萬元人民幣（約21萬港元）。

男觀眾喊：把內褲也脫了

網傳影片顯示，舞台上一支樂隊正在演出，其中一名男性成員將褲子脫下，僅着內褲演奏。另一段影片則顯示，演出空檔前述成員將褲子反覆脫下穿上，場下有男觀眾大喊「把內褲也脫了」。綜合陸媒報道，該樂隊為暴力香檳樂隊，涉事演出地點是石家莊市新華區的「紅糖LIVEHOUSE」，於7月22日舉辦的「新聲計畫vol.2」。該LIVEHOUSE公眾號發佈相關推文顯示，2015年冬天，暴力香檳成立於山西省太原市，2017年搬遷至石家莊市。據石家莊市文化廣電和旅遊局網站消息，稱7月23日接群眾舉報，「紅糖LIVEHOUSE」組織的商演中某樂隊歌手有不當行為，石家莊市文化廣電和旅遊局立即依法進行了立案調查。

經調查，在7月22日商業演出中存在「危害社會公德」等問題，造成不良社會影響。石家莊市文化廣電和旅遊局依據《營業性演出管理條例》，責令該公司立即停業整頓，並依法對其作出警告、罰款20萬元人民幣的行政處罰；同時對涉事樂隊嚴厲訓誡。公安機關依據《治安管理處罰法》，已對涉事歌手丁某行政拘留。

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