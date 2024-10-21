河北教師羽毛球拍柄捅學生屁股　全班同學竟爆笑(有片)

內地近日有家長爆料，指河北省唐山市豐潤區金橋中等專業學校一年級一班的李姓教師，在校期間多次毆打和辱罵學生，導致學生不敢上學，此事已給孩子的心理和身體帶來極大傷害和打擊。影片顯示，課堂上一名學生站在教師桌前背對一名男教師，該教師拿著羽毛球拍，將手柄對著學生屁股猛力一捅，班級內其他學生卻爆笑當場，令不少網民側目。

綜合《猛獁新聞》等內地媒體報道，發布影片的家長表示，打人者是中專教師，還謾罵侮辱學生，並指孩子身上有瘀傷。10月17日，學校一名知情老師回應稱，這是老師與學生鬧著玩。家長則指，孩子身心受傷不敢上學。影片在網上曝光後，唐山市金橋中等專業學校一名職員表示，涉事老師已經被開除，學校和家長協商解決這個事了。唐山市豐潤區教育局回應指，已看到相關視頻，相關領導正在調查此事，具體結果會進行公示。