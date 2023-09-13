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2023-09-13 17:30:00

河北新郎被灑水車超強水柱狂噴　網友：「沖喜」嗎？

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河北一新郎遇「婚鬧」慘遭灑水車狂噴。（圖／翻攝極目新聞）

記者李宗芳／綜合報道

內地婚鬧時有所聞，即便官方三申五令依舊難止歪風，近日河北唐山一名新郎遭灑水車噴水，影片瘋傳引發熱議批評，對此新郎友人表示灑水車是提前準備好的，雖被噴了水，新郎並未生氣。

水柱力道強勁，新郎被沖得招架不住。（圖／翻涉極目新聞）

水柱力道強勁，新郎被沖得招架不住。（圖／翻涉極目新聞）

水柱力道強勁讓新郎無法挺直

網傳多段現場影片中，河北唐山一加油站附近，一名新郎站在皮卡車上，旁邊一男子控制一輛灑水車對他狂噴水柱，新郎全身濕透，上衣鈕扣都被沖開，只能以背擋水，水柱力道強勁讓新郎根本挺不起腰來。上述影片發佈後引發網友熱議，有人調侃「是婚鬧天花板」、「這是在沖喜嗎？」、「新婚之時鬧著玩就是圖個熱鬧」，也有人認為婚鬧者「太過分，如果是私自動用環衛灑水車參與婚鬧，則更不應該」。

11日上午，影片發佈者告訴《極目新聞》記者，稱事發時間為9月9日，站在灑水車上朝新郎噴水的是新郎的一位朋友。新郎朋友郭先生表示，當天新郎接到新娘之後，朋友們和新郎鬧著玩，就用提前準備的灑水車朝其噴水。新郎雖然被噴了水，但並沒有生氣，後來換了一套衣服舉行婚禮。記者致電唐山市城市管理綜合行政執法局，工作人員稱，經查詢，沒有查到涉事灑水車的相關資訊，不清楚該車隸屬於哪個單位。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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