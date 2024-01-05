熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 流感 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-01-05 18:45:28

河北景區月薪6000招人扮演孫悟空　朝九晚六專門接受遊客餵食（有片）

分享：

網傳影片中，一名「孫悟空」從山洞中探出頭來，只見周邊圍著一群小朋友，不停拿著香蕉、蛋糕等食物，塞進「孫悟空」的嘴巴裡。原來該景區去年開始晉用真人扮演孫悟空，壓在「五指山」下與遊客互動，反應不錯。景區招聘內容為「孫悟空扮演者」若干名，工作內容為吃東西，每一小時換一次崗，待遇是月薪6000元人民幣，工作時間為每天上午9-12點，下午工作4-18點。

近日內地一則景區招聘「孫悟空」訊息引發網友熱議，原來河北邯鄲太行五指山景區，開出月薪6,000元人民幣（約6,597港元），要找真人扮演被壓在五指山下的孫悟空，工作內容是「接受遊客餵食」。

網傳影片中，一名「孫悟空」從山洞中探出頭來，只見周邊圍着一群小朋友，不停拿著香蕉、蛋糕等食物，塞進「孫悟空」的嘴巴。原來該景區去年開始晉用真人扮演孫悟空，壓在「五指山」下與遊客互動，反應不錯。

每一小時換一次崗

景區招聘內容為「孫悟空扮演者」若干名，工作內容為吃東西，每一小時換一次崗，待遇是月薪6,000元人民幣，工作時間為每天上午9至12點，下午14至18點。

 據《上游新聞》4日報道，景區證實該則網傳徵人啟事，相關負責人申經理稱，對於孫悟空扮演者的應徵條件，對文憑沒甚麼要求，主要要求喜歡孫悟空，有一定的表演天賦，「活潑開朗、有親和力，能和遊客互動」，他強調6,000元人民幣月薪屬基本工資，會根據表演情況進行考核，工資會有起伏。

「查出三高來算不算工傷？」

申經理表示扮演者要在洞口趴着，一個人怕是忍受不了長時間，因此得安排輪班替換，他開玩笑稱：「遊客一直都在投喂『猴哥』（孫悟空）中午都不用吃飯，吃零食都吃飽了」。

相關招聘內容引發網友熱議，有人直呼「這個工作好！真的是吃飯當工作」、「不用幹活只用吃，還有錢拿」、「感覺這個沒人能幹的長久，一直吃吃吃也不是辦法」，還有人忍不住調侃「吃2年下來，孫悟空會不會吃得太胖卡在洞裏」、「查出三高來算不算工傷？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受