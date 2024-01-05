河北景區月薪6000招人扮演孫悟空　朝九晚六專門接受遊客餵食（有片）

網傳影片中，一名「孫悟空」從山洞中探出頭來，只見周邊圍著一群小朋友，不停拿著香蕉、蛋糕等食物，塞進「孫悟空」的嘴巴裡。原來該景區去年開始晉用真人扮演孫悟空，壓在「五指山」下與遊客互動，反應不錯。景區招聘內容為「孫悟空扮演者」若干名，工作內容為吃東西，每一小時換一次崗，待遇是月薪6000元人民幣，工作時間為每天上午9-12點，下午工作4-18點。

近日內地一則景區招聘「孫悟空」訊息引發網友熱議，原來河北邯鄲太行五指山景區，開出月薪6,000元人民幣（約6,597港元），要找真人扮演被壓在五指山下的孫悟空，工作內容是「接受遊客餵食」。

網傳影片中，一名「孫悟空」從山洞中探出頭來，只見周邊圍着一群小朋友，不停拿著香蕉、蛋糕等食物，塞進「孫悟空」的嘴巴。原來該景區去年開始晉用真人扮演孫悟空，壓在「五指山」下與遊客互動，反應不錯。

每一小時換一次崗

景區招聘內容為「孫悟空扮演者」若干名，工作內容為吃東西，每一小時換一次崗，待遇是月薪6,000元人民幣，工作時間為每天上午9至12點，下午14至18點。

據《上游新聞》4日報道，景區證實該則網傳徵人啟事，相關負責人申經理稱，對於孫悟空扮演者的應徵條件，對文憑沒甚麼要求，主要要求喜歡孫悟空，有一定的表演天賦，「活潑開朗、有親和力，能和遊客互動」，他強調6,000元人民幣月薪屬基本工資，會根據表演情況進行考核，工資會有起伏。