河北暴雨瘋狂傾倒72小時 雨量破1000毫米　專家：2日下足2年份雨

受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，自7月29日開始，大陸華北遭雨彈狂轟亂炸，北京累計雨量遠超2012年「7·21特大暴雨」，河北邢台雨量破1000毫米，相當於兩天下了兩年份的雨，大陸氣象專家認為充足的水汽，高壓系統阻擋，加上山脈地形的抬升作用，都是造成本輪強降雨如此之強的原因。

相當於正常兩年份的雨

據《中新網》報道，截至8月1日9時，最大累計降雨出現在河北邢台臨城趙莊梁家莊，為1003.0毫米。在正常年份，邢台市一年的總降水量在500毫米左右。相當於此次過程僅用兩天的時間，就下了相當於正常年份兩年的雨。這個降雨量甚至超過了颱風杜蘇芮登陸時在浙江造成的861毫米最大降水量。此外，北京地區也有兩站累計降水量超過700毫米，遠超2012年北京「7·21特大暴雨」極值541毫米。

大陸中央氣象臺首席預報員馬學款坦言「極端罕見」，可從五個方面可以體現此次降水極端性：強降水持續時間長、影響範圍大、累計雨量大、局地降水超極值、地形分佈特徵明顯。華北地區強降水從7月29日陸續開始，直至8月1日，降水過程持續時間超過72小時。在華北主汛期，通常以過程性的降水為主，持續時間一般不超過兩天，比如2012年北京「7·21特大暴雨」持續時間為20小時，2016年「7·20強降水」持續時間為55小時。

另外，強降水橫掃河北、北京、天津、山西、河南、山東等省份大範圍地區。7月29日至8月1日8時，北京、天津、河北中南部和東北部、山西東部、山東中部和西南部、河南北部等地累計降水量為100毫米至300毫米，北京西南部，河北保定、石家莊、邢台、邯鄲，山西陽泉、晉中、晉城，河南鶴壁、新鄉等地部分地區為400毫米至550毫米，北京昌平、門頭溝，河北保定、石家莊、邢臺局地為650毫米至1003毫米。這樣的過程累計雨量，遠超2012年「7·21特大暴雨」。