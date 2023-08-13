河北水災致29死16人失蹤　逾388萬人受災經濟損失破千億

記者陳怡伶／綜合報道

杜蘇芮颱風帶來強降雨，華北地區傳出洪水災情，河北省更淪為重災區。據河北省官方通報，截至10日，河北全省因災死亡29人，其中6人為先前失聯人員，目前尚有16人失蹤，救援人員仍在搜救。另外，經濟損失達人民幣958.11億元（約1035億港元）。

近20萬間房屋倒塌或嚴重損壞

綜合內媒報道，河北省政府11日召開「防汛救災暨災後重建」記者會，會上通報，本輪特大暴雨過程持續時間長、暴雨強度大、流域性洪水多，導致災情況重。全省降雨量達到275億立方米，其中保定、石家莊、邢台等局部地區24小時降水量更超過400毫米。

本輪特大暴雨影響110個縣（市、區）。經初步統計，截至8月10日，河北省有388.86萬人遭受洪澇災害，農作物受災面積31.97萬公頃，其中絕收13.15萬公頃，倒塌房屋4.09萬間，嚴重損壞房屋15.55萬間，受損中小學校、幼兒園1150所，受損醫療機構1871家。