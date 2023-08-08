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2023-08-08 12:30:00

河北水災︱內地媒體報道救援疑造假　被網民踢爆用舊照移花接木

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《河北日報》發布的救災片段被眼尖網友抓包指疑是移花接木。（圖／翻攝微博）

《河北日報》發布的救災片段被眼尖網友抓包指疑是移花接木。（圖／翻攝微博）

記者陳怡伶／綜合報道

杜蘇芮颱風外圍環流發威，內地華北地區驟降豪大雨，其中河北省更淪為重災區。陸媒因未及時報道災情遭到各界批評，大陸官媒雖然擴大報道水災救援，然而，有報道竟然出現3年前的無錫水災畫面，被網友踢爆用舊照片造假，引發輿論一陣譁然。

河北水災︱《河北日報》發布的救災片段被眼尖網友抓包疑是移花接木。（圖／翻攝微博） 河北水災︱《央視》發布的救災影片被發現影片中車旁站着2名民眾在看熱鬧，而水位也剛好到達他們的腳踝而已，遭質疑是擺拍。（圖／翻攝微博）

河北水災︱民眾「擺拍」現場睇熱鬧 水位只到腳踝

河北省共青團官方微博帳號3日以「救災戰士疲憊到捧著飯坐地睡著」為題，發布一段消防員打瞌睡的影片，並附上打氣文字「致敬搶險一綫最可愛的人！」展示在保定、涿州等前線救災的辛苦，而片段據稱是來自該省省委轄下《河北日報》。但影片發布不久後，就有網友發現該影片的原始出處是《人民日報》在2020年7月報導江蘇無錫水災的情況，《河北日報》卻直接將畫面移花接木。在輿論批評下，河北省共青團隨後刪除片段，但無任何回應。《河北日報》則發聲明公開道歉，聲稱審核把關不嚴，造成不良影響，向廣大網友致以真誠歉意，將引以為戒，杜絕此類問題發生。

中國河北水災8月7日災情

中國河北水災8月7日災情。（路透社） 中國河北水災8月7日災情。（路透社） 中國河北水災8月7日災情。（路透社） 中國河北水災8月7日災情。（路透社） 中國河北水災8月7日災情。（路透社） 中國河北水災8月7日災情。（路透社） 中國河北水災8月7日災情。（路透社） 中國河北水災8月7日災情。（路透社）

另一個有爭議的畫面來自大陸官媒《央視》，影片中拍到消防直升機在民房上方拋下繩索，救援人員游繩而下救出受困民眾。但影片清晰拍到，畫面中所謂的災區，街上積水只浸到汽車的輪胎的一半。當時車旁就站着2名民眾在看熱鬧，而水位也只到他們的腳踝而已。然而，同一時間，涿州等地已傳出淹水超過4公尺。網友砲轟是「為拍而拍」，根本沒有必要，甚至拍攝地點可能根本不在災區。報道指出，這些造假影片似乎並非個例，網上還傳出許多疑似擺拍的「救災」片段，例如有人先向馬路倒水，再在鏡頭前清理、有人在鏡頭前搬沙包，邊用水喉射水假裝雨勢猛烈等。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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