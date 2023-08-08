河北水災︱內地媒體報道救援疑造假　被網民踢爆用舊照移花接木

記者陳怡伶／綜合報道 杜蘇芮颱風外圍環流發威，內地華北地區驟降豪大雨，其中河北省更淪為重災區。陸媒因未及時報道災情遭到各界批評，大陸官媒雖然擴大報道水災救援，然而，有報道竟然出現3年前的無錫水災畫面，被網友踢爆用舊照片造假，引發輿論一陣譁然。

河北水災︱民眾「擺拍」現場睇熱鬧 水位只到腳踝 河北省共青團官方微博帳號3日以「救災戰士疲憊到捧著飯坐地睡著」為題，發布一段消防員打瞌睡的影片，並附上打氣文字「致敬搶險一綫最可愛的人！」展示在保定、涿州等前線救災的辛苦，而片段據稱是來自該省省委轄下《河北日報》。但影片發布不久後，就有網友發現該影片的原始出處是《人民日報》在2020年7月報導江蘇無錫水災的情況，《河北日報》卻直接將畫面移花接木。在輿論批評下，河北省共青團隨後刪除片段，但無任何回應。《河北日報》則發聲明公開道歉，聲稱審核把關不嚴，造成不良影響，向廣大網友致以真誠歉意，將引以為戒，杜絕此類問題發生。 ▼ 中國河北水災8月7日災情 ▼