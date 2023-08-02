河北涿州暴雨瘋狂傾倒72小時 雨量破1000毫米　專家：2日下足2年份雨

記者李宗芳／綜合報道
受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，自7月29日開始，大陸華北遭雨彈狂轟亂炸，北京累計雨量遠超2012年「7·21特大暴雨」，河北邢台雨量破1000毫米，相當於兩天下了兩年份的雨，大陸氣象專家認為充足的水汽，高壓系統阻擋，加上山脈地形的抬升作用，都是造成本輪強降雨如此之強的原因。
相當於正常兩年份的雨
據《中新網》報道，截至8月1日9時，最大累計降雨出現在河北邢台臨城趙莊梁家莊，為1003.0毫米。在正常年份，邢台市一年的總降水量在500毫米左右。相當於此次過程僅用兩天的時間，就下了相當於正常年份兩年的雨。這個降雨量甚至超過了颱風杜蘇芮登陸時在浙江造成的861毫米最大降水量。此外，北京地區也有兩站累計降水量超過700毫米，遠超2012年北京「7·21特大暴雨」極值541毫米。
大陸中央氣象臺首席預報員馬學款坦言「極端罕見」，可從五個方面可以體現此次降水極端性：強降水持續時間長、影響範圍大、累計雨量大、局地降水超極值、地形分佈特徵明顯。華北地區強降水從7月29日陸續開始，直至8月1日，降水過程持續時間超過72小時。在華北主汛期，通常以過程性的降水為主，持續時間一般不超過兩天，比如2012年北京「7·21特大暴雨」持續時間為20小時，2016年「7·20強降水」持續時間為55小時。
另外，強降水橫掃河北、北京、天津、山西、河南、山東等省份大範圍地區。7月29日至8月1日8時，北京、天津、河北中南部和東北部、山西東部、山東中部和西南部、河南北部等地累計降水量為100毫米至300毫米，北京西南部，河北保定、石家莊、邢台、邯鄲，山西陽泉、晉中、晉城，河南鶴壁、新鄉等地部分地區為400毫米至550毫米，北京昌平、門頭溝，河北保定、石家莊、邢臺局地為650毫米至1003毫米。這樣的過程累計雨量，遠超2012年「7·21特大暴雨」。
山脈地形是造成華北強雨的原因
這輪暴雨為何這麼大？馬學款認為原因有多重。充足的水汽，高壓系統阻擋，加上山脈地形的抬升作用，都是造成華北本輪強降雨如此之強的原因。他進一步解釋，颱風作為龐大的天氣系統，其水準尺度約為幾百公里至上千公里，裹挾著大量的熱量和水汽。「杜蘇芮」其東側存在的副熱帶高壓使二者之間氣壓梯度變得很強，京津冀地區東風、東南風顯著增強，水汽一路暢通無阻向北輸送。此外，位於西太平洋上的颱風「卡努」也生成發展，較強的東南風遠距離將「卡努」附近的水汽源源不斷地輸送到華北平原。
而在華北東部的海上，副熱帶高壓盤踞西伸，西部則存在一個高壓脊逐漸東移，29日晚京津冀北側副高與大陸高壓打通，在華北北部形成了「高壓壩」，攔截住「杜蘇芮」北上腳步，為暴雨天氣系統長時間維持創造條件。且攜帶水汽的東風和東南風被太行山山脈阻隔，水汽受地形阻擋抬升，集中在沿山和山前地區形成極端強降水，是以河北臨城和北京門頭溝、房山等，都處於沿山地帶，才會遭受狂暴降水。
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