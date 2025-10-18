河北漢墳頭埋炸彈殺三姪女　家屬：兇徒已伏法但冀查共犯

河北邯鄲今年初發生駭人的殺人案。68歲的王某東因與三弟一家長年存在土地糾紛，竟預謀在弟弟墳前埋設爆炸裝置，導致3名前來祭拜的侄女被炸死。被害人家屬引述法院消息稱，兇手已在10月14日被執行死刑。

根據內媒《中國新聞周刊》，王某東與三弟王某山一家因耕地等糾紛常年存在矛盾。王某東去年5月產生殺人念頭。同年12月20日，王某東將製作好的爆炸裝置埋於王某山墳頭東南側地下。

燃燒的金紙引爆

今年1月31日，王某山的3名女兒王某晶（37歲）、王某歡（33歲）、王某娜（26歲）到父親墳前燒紙祭拜時，燃燒的金紙引爆了王某東預先埋藏的爆炸裝置，致3人當場死亡。

警方調查發現，爆炸形成長70厘米、寬50厘米、深58厘米的大坑。王某東於案發5天後的2月5日被警方傳喚到案，隔日因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留。

邯鄲市中級人民法院於3月27日一審判決王某東犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。王某東不服判決提起上訴，河北省高級人民法院維持了對王某東的一審判決。法院認為，王某東預謀報復殺人，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。