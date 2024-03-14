河北爆炸7死27傷 央視記者被阻直播 三河市致歉

河北廊坊三河市燕郊鎮的炸雞店昨日(13日)懷疑洩漏燃氣引起爆炸，當局今晨(14日)通報增至7死、27傷。當地應急管理局通報指，懷疑是商戶燃氣洩漏引發燃爆，現場清理已基本完成，傷者全部送院救治，當中14人已出院，其餘傷者並無生命危險，當局正調查事故原因，善後工作及現場清理工作仍在進行。 三河市政府就央視記者昨日在現場採訪期間受阻攔致歉，表示深感自責。事故處置指揮部表示，由於現場仍然有天然氣洩漏風險，因此要求所有非救援人員撤離，「強行勸離」仍堅持在現場採訪的記者，由於前線工作人員溝通能力不強，方式粗暴簡單，引發記者誤解和輿論質疑，產生不良社會影響，指揮部已對相關人員進行嚴厲批評，並派員向相關記者多次表達歉意，將深刻汲取教訓，完善相關工作機制。

片段顯示，央視總台記者楊海靈在現場進行直播期間，有多名身穿制服的男子上前擋住鏡頭，有人稱「太危險了，不可以進入」，要求人員離開，其後直播中斷，總台直播間的兩名主播表情錯愕。另一段片段顯示，3名央視記者在現場被10多名制服人員推撞、包圍和驅逐。 中國記協：正當採訪是記者的權利 中國記協發表題為《正當採訪是記者的權利》文章，認為記者不是添亂，又指出一紙通稿不能代替現場報道。文章呼籲，在重大突發事件發生過後，有關政府除了開展搜救及妥善安置受災群眾等，也要為記者採訪提供便利，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。文章強調，記者用專業的鏡頭記錄災情實況、救援經過，可以最大程度回應民眾關切，制止謠言傳播，緩解公眾焦慮，保障人民群眾的知情權。

