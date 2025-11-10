河北男高壓線路下釣魚觸電亡　法院判電力公司賠約15萬

河北香河縣一名男子在河道釣魚時不慎觸碰高壓線身亡，其家屬向電力公司及水務局提出索賠。近日，香河縣人民法院作出一審判決，認定死者存在重大過失，判決電力公司僅需承擔10%的賠償責任，賠償金額為15.1萬元人民幣（約16.5萬港元），遠低於家屬原本要求的162萬元人民幣（約177萬港元）。 據《紅星新聞》報道，法院審理查明，2024年10月14日上午10時許，陶姓男子在10千伏李莊路線五百戶鎮三百戶村南青龍灣河釣魚時，觸電意外身亡。事故發生後，香河縣公安局五百戶派出所接警到現場處置，法醫也到場勘驗。香河縣人民醫院救護車出車記錄顯示，患者呼吸心跳停止，左手有電擊傷口，瞳孔散大固定。

家屬原本索償162萬元 根據現場勘查，由某乙供電公司的專業人員測量，坡上釣箱位置距高壓線架空垂直距離為西側5.1米，中間5.2米，東側5.3米，坡下河道水面距高壓線架空垂直距離為中間約9米。事發地點屬於開放式河道，周圍為樹木、田地、河灘等，交通不便。 法院認為，本案應適用無過錯責任原則。某乙供電公司作為案涉高壓線路的經營者，從事高壓活動造成陶某觸電死亡，應承擔高度危險侵權責任。然而，陶某作為完全民事行為能力人，應當預見在高壓線路下釣魚存在的危險，但仍在該處從事釣魚活動，存在重大過失，法院因此判決減輕某乙供電公司的責任。