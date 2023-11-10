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2023-11-10 16:15:28

河北石家莊「網紅橋」通車一個月傳鋼纜斷裂　官方：僅掛燈掉落

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河北石家莊「網紅橋」通車一個月傳鋼纜斷裂　官方：僅掛燈掉落

河北石家莊的滹沱河特大橋，在今年9月28日建成通車，沒想到在5日晚間，大橋其中一根鋼纜卻突然斷裂，接著掉落在橋面上起火燃燒，嚇壞開車經過的民眾。

5日有網友在社交平台上傳影片，表示位於河北石家莊市的復興大街滹沱河特大橋，在晚間9點時，亮起紫色燈光的大橋上，突然有一根斜拉索斷裂掉落，在掉下的過程中還能看到火光，而當時下方正好有一輛轎車駛過。 另一段影片中，掉落橋面的繩索正在燃燒，民眾正在用滅火器滅火。

施工到通車只花了370天

滹沱河特大橋在今年9月28日建成通車，由於大橋在晚上會閃爍不同顏色的燈光，因此又被當地居民稱為「網紅橋」。大橋採用標準強度1860兆帕（MPa）的鋼絞線斜拉索，疲勞應力振幅200兆帕，全橋共62根斜拉索，依結構受力分為3種規格，最長的長度約160米。 

滹沱河特大橋從開始施工到建成通車，只花了短短的370天，因此也有人質疑，是不是施工過程不夠嚴謹才導致這次意外，而負責大橋建造的石家莊市交通投資開發有限公司工作人員回應，具體的原因還在排查，事發當晚施工單位已經前往現場了解狀況，稱掉落的是掛燈而非用來支撐，此起意外沒有造成人員傷亡，大橋現在已經恢復正常通車。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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