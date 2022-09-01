河北警方「百日行動」拘2.76萬人 搗41個涉黑涉惡組織

河北唐山惡霸打人案轟動全國，當地黑惡勢力橫行問題隨之浮上水面。河北省公安廳今年6月25日啟動「百日行動」，整頓治安、打擊犯罪，截至目前共破獲2.7萬宗刑事案件，拘捕2.76萬名疑犯，形容百日行動以雷霆手段，在全省迅速形成高壓震攝。

檢361支槍、120公斤爆炸品、752把管制刀具

河北省公安廳指，其中針對民眾強烈反映、社會影響惡劣的黑惡痞、盜搶騙案，搗破838個犯罪集團，包括2個涉黑組織及39個涉惡組織，凍結涉案資金逾8.76億元人民幣(下同)，檢獲毒品3.67公斤，摧毀一個輻射4省的特大吸毒販毒網絡。

與此同時，加強危險物品動態管控，共收繳361支各類槍支，120.5公斤爆炸品，752把管制刀具，檢查整頓12,034處各類安全隱患，「肅清剔除社會風險隱患和治安亂點死角」。

破逾千宗電信網絡詐騙案拘過萬人

全省公安又全力破案，嚴打各類刑事犯罪，包括破獲一宗涉卡拉OK有償陪侍的組織賣淫案，搗破一個組織賣淫犯罪集團，拘捕77人，扣押、凍結資金906萬元，違法所得逾4,700萬元。另破獲1,510宗電信網絡詐騙案，拘捕10,096人；破獲22宗拐賣婦女兒童案，尋回17名失蹤被拐婦女兒童，拘捕62人；破獲2,541宗侵財案，拘捕4,426人；破獲303宗養老詐騙案，摧毀37個犯罪集團，追回2.6億元損失。