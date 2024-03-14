河北13歲男生遭3同學虐殺藏屍　「臉被鐵鍬鏟得面目全非」

肥鄉區3名初中生長期欺凌同班同學小光（化名），並於3月10日下午5時許將其殺害，將屍體掩埋在北營村南側的廢棄蔬菜大棚內。

網傳消息稱，肥鄉區3名初中生長期欺凌同班同學小光（化名），並於3月10日下午5時許將其殺害，將屍體掩埋在北營村南側的廢棄蔬菜大棚內。

河北省邯鄲市肥鄉區一名13歲初中男生遭3名同班同學長期欺凌，並於周日（10日）被對方殺害，相關消息在社交平台流傳。肥鄉區當局周三（13日）證實消息屬實，公安亦稱已拘捕3名疑犯。

死者就讀於肥鄉區某中學，周日下午1時左右，他告訴祖母有同學約他出去玩，至下午5時發現其手機處於關機狀態，晚上決定報警。公安調查發現3名同班同學當日與小光同行，惟他們均表示沒有見過小光。

曾向一疑犯轉帳數百元 成重要證據

小光父親王先生稱，經翻查微信記錄，發現兒子曾向其中一人轉帳數百元，他立即通知公安。在閉路電視紀錄和轉賬記錄的證據下，3名學生才坦白小光被埋在北營村南的廢棄蔬菜大棚內。

父斥3人心狠手辣

王先生怒斥，3名13、14歲的學生竟能如此心狠手辣，不僅殺害兒子，還將遺體掩埋毀屍滅跡，「他舅舅在現場看孩子遺體時發現，孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非」。

本身性格好 曾稱不願上學

他表示，小光非常聽話、脾氣好、性格好，在家會自己洗衣、煮飯、收拾家務，從不讓人擔心。此前，小光曾向他表示不願上學，「我們以為孩子貪玩，並沒有當回事，後來才知道他在學校受到了霸凌」。

