河北3姐妹拜祭亡父突爆炸全遭炸死　竟是親人設局報復

3姐妹拜祭亡父突爆炸全遭炸死 竟是親人設局報復

內地河北省邯鄲市發生一宗駭人命案，有3名姐妹在今年農曆春節期間前往父親墳前祭拜時，因燃燒紙錢引爆了事先埋設的爆炸裝置而不幸身亡。經警方調查，這宗謀殺案件竟是由3姐妹的大伯王男所為，一審他被判死刑，不服提上訴，目前案件已進入二審程序。

大伯與死者一家因耕地問題產生嫌隙 綜合內地媒體報道，今年1月31日37歲的大姐王晶晶、33歲二姐王歡歡及26歲小妹王換娜3姐妹，前往父親墳前進行祭拜，不料卻在燃燒紙錢時，現場突然發生劇烈爆炸，導致3姐妹當場死亡。 警方接獲報案後展開調查，最終查出這宗命案是由3姐妹的大伯所策劃。調查發現，王姓大伯與死者一家人因耕地問題產生嫌隙，雙方長期處於矛盾的狀態，2023年5月兩家人又因小事發生爭執，3姐妹將大嫂打傷，導致王姓大伯心生怨恨，才為此展開報復行動。

花費7個月將煙火拆解製成爆炸裝置 根據警方調查，王姓大伯在2023年11月尾隨3姐妹，得知其父親墳墓的確切位置後，於2024年5月開始策劃這宗謀殺案。他花費7個月時間，將2箱組合式煙火拆解取出火藥，製作成爆炸裝置。2024年12月底，他將爆炸裝置安裝在墳頭，等待時機引爆炸彈，害死3姐妹。 今年3月27日，法院對此案做出一審判決，以故意殺人罪判處王姓大伯死刑。但王姓大伯不服判決提起上訴，目前案件正在進行二審審理。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章