河北9歲壽星仔遭墮樓男砸中後昏迷　母求助無門瀕崩潰

記者陳怡伶／綜合報道
7月12日，河北泊頭9歲男童小銘（化名）生日，小銘卻躺在ICU深切治療部昏迷不醒。據小銘的母親孫女士表示，她9歲的兒子7日晚間在社區被一名墮樓男子砸成重傷，住進ICU已經7天仍未甦醒，生命垂危，而墮樓男子已經死亡，沒有人要對此事負責。
向墮樓男子家屬索賠無果
綜合內媒報道，孫女士一家住在河北滄州泊頭市萬和書香園社區，7日晚間9時許，孫女士正在社區車棚停放電動車，兒子小銘先行下車。突然間她聽到砰一聲，轉身看兒子時，他已經倒地，臉上有血跡，昏迷失去了意識。還有一名男子也躺在地上，人也昏迷了，身體還壓在兒子的腿上，孫女士才意識到原來這名男子墮樓時砸到了兒子。
小銘被送往醫院後，一直在ICU進行搶救，但過了7天仍昏迷不醒，由於頭部受傷嚴重，生命垂危。墮樓的男子經搶救無效已經死亡，沒有人對孩子的後續治療負責。事發後，孫女士曾聯繫到墮樓男子的家屬，但索賠無果。
經搶救治療後，小銘過了7天仍昏迷不醒。（圖／翻攝《極目新聞》）
治療費已花掉8、9萬人民幣
社區和警方也是讓他們走司法途徑解決，孩子的治療費已經花掉8、9萬元人民幣（約8.77至9.87萬港元）。孫女士崩潰地表示：「孩子特別懂事，我都願意砸上的是我，我感覺我的天都塌了」。
內媒《極目新聞》致電事發地萬和書香園社區，工作人員表示，社區通往頂樓的門一直是上鎖的，但當時是有維修人員上樓施工，才將樓頂的門打開。泊頭市官方則稱，他們已獲悉此事，社區、街道的領導已經去醫院看望過男童。因為這是一宗意外事件，且跳樓者已經死亡，目前當地只能協調多個部門嘗試多種管道，對男童的後續治療提供協助。
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