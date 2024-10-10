河南一博物館用照片代替實物展出　網民：騙錢還污辱智商

內地一名網友抱怨，日前到河南一間博物館參觀時，發現館內大部分文物都用照片代替實物展出，結果門票還要60元（約65.9港元），網友笑說還不如放贗品，都比放照片好。
據《極目新聞》報道，一名內地女性7日與朋友到洛陽旅遊，兩人滿心期待來到洛陽應天門遺址博物館，每人花了60元（約65.9港元）買門票入場，結果進到一樓看完遺址展覽，上二樓卻嚇了一跳，因為所謂的「文物展館」，玻璃櫥窗裏頭的文物實體全都由照片代替，讓她們超失望，「感覺不值這個票價」。
門票還要60元人民幣
面對媒體詢問，9日該博物館工作人員回應，用照片代替實物是臨時展覽，照片上面其實都有說明文物目前的情況，但她不清楚這臨時展覽到底會持續多久。
館方解釋，二樓除了這一展館外，還有觀景平台可以打卡，美術館也可以正常參觀，而且門票還包含觀賞免費演出：「我們現在是有常態化的免費演出，買門票進來就可以參觀的，從下午開始就會有。」
稱被用作文物研究
工作人員表示，相關文物已被送往中國社科院考古研究所進行文物研究：「我們已經把情況回饋給領導了，領導在積極跟相關文物部門進行對接，後續會實物展示。」
即便館方很有誠意做出解釋，但消息一出，許多網友都表示無法接受。有人留言表示：「花60看照片，還不如買一本書，回家看甚麼都有」；「要這樣我也能開博物館，全部列印出來就好」；「門票也用人民幣圖片付就可以」；「應該叫圖片展吧！哪來的文物」；「哪怕放個贗品也好啊」；「照騙」；「騙錢還要污辱智商」。
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