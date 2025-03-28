河南出土兒童冥婚大墓　曹操曾孫女曹淑疑是墓主（有片）

內地出土不少大墓，多與古代君王有關。其中河南洛陽西朱村，在2015年發現一座曹魏時期的合葬大墓，調查文物發現竟然是「兒童冥婚古墓」，而且墓主疑似為曹操早年夭折的曾孫女曹淑。

《央視》節目介紹，2015年7月，萬安山北麓的寇店鎮西朱村村民在遷墳過程中，意外發現了一座古墓葬。洛陽市文物考古研究院隨即派工作人員進行現場勘查。

考古人員經過大面積的考古鑽探，在西朱村一帶發現了三座墓葬，其中M1、M2相距較近，僅405公尺。