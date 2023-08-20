河南囚犯獄中猝死7根肋骨斷裂　家屬懷疑涉歐打　看守所稱CPR導致

記者鄒慈芸／綜合報道
河南一名犯人在看守所服刑期間，突發疾病去世，不過家屬請來法醫相驗後，發現屍體的7根肋骨斷裂，懷疑其在獄中遭人毆打，但此看守所回應，肋骨斷裂應是實施CPR時重壓導致。
死者姐姐表示，弟弟因涉嫌犯罪，4月25日到新鄉市公安局紅旗分局自首，5月15日被羈押在新鄉市看守所，7月10日被當地法院判處18個月有期徒刑，8月4日卻突然離世，這段期間弟弟一直待在看守所沒離開過。
事發前說過胸悶胸痛
據內地《紅星新聞》報道，死者姐姐補充，在事發前幾天，就聽過弟弟說自己出現胸悶、胸痛的症狀，於是他們在事發後查看了監視器畫面，發現4日早上7點剛過，弟弟就出現身體不適，7點44分，弟弟通過呼叫器呼叫醫務人員說胸口悶疼，7點53分，醫務人員到場，替他量了血壓、開了藥之後就走了。
上午11點過後，弟弟從口袋拿出一包藥服下，20分鐘後，突然倒地不起，幾分鐘後醫務人員過來，先是量了血壓、撥打120急救電話後，才開始做CPR。
所長：可讓上級機關介入監督
死者姐姐和親屬趕到醫院後，得知弟弟已經死亡的噩耗，初步診斷死因為「心因性猝死」，不過看完事發監控紀錄後，家屬懷疑當時救助不及時，隨後請來法醫屍檢，發現弟弟身上7根肋骨斷裂，認為他可能在看守所被人欺負了。
新鄉市看守所劉所長回應，犯人進看守所前經常熬夜賭博，生活作息不規律，這種生活習慣本就容易導致身體出現問題，看守所沒有讓他挨打，不管是吃的喝的還是實施的醫療救援，一切都有照規定，肋骨斷裂7根可能是搶救過程中導致，如果家屬有任何質疑，可以讓上級機關介入監督。
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