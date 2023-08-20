河南囚犯獄中猝死7根肋骨斷裂　家屬懷疑涉歐打　看守所稱CPR導致

記者鄒慈芸／綜合報道

河南一名犯人在看守所服刑期間，突發疾病去世，不過家屬請來法醫相驗後，發現屍體的7根肋骨斷裂，懷疑其在獄中遭人毆打，但此看守所回應，肋骨斷裂應是實施CPR時重壓導致。

死者姐姐表示，弟弟因涉嫌犯罪，4月25日到新鄉市公安局紅旗分局自首，5月15日被羈押在新鄉市看守所，7月10日被當地法院判處18個月有期徒刑，8月4日卻突然離世，這段期間弟弟一直待在看守所沒離開過。

事發前說過胸悶胸痛

據內地《紅星新聞》報道，死者姐姐補充，在事發前幾天，就聽過弟弟說自己出現胸悶、胸痛的症狀，於是他們在事發後查看了監視器畫面，發現4日早上7點剛過，弟弟就出現身體不適，7點44分，弟弟通過呼叫器呼叫醫務人員說胸口悶疼，7點53分，醫務人員到場，替他量了血壓、開了藥之後就走了。

上午11點過後，弟弟從口袋拿出一包藥服下，20分鐘後，突然倒地不起，幾分鐘後醫務人員過來，先是量了血壓、撥打120急救電話後，才開始做CPR。